Як змінилась вартість оренди квартир у Києві та Львові за останній місяць — аналітика
В Києві вартість оренди квартир виросла на 10% за останній місяць, а у Львові залишилася незмінною.
Про це свідчать дані команда iOS-додатку для оренди квартир bird.
Київ
Медіана ціни на 1-кімнатну квартиру в Києві в серпні збільшилася на 10%, на 2-кімнатну на 7% і на 3-кімнатну на 5% в порівнянні з липнем.
Ріст цін повʼязаний в першу чергу з сезонністю. Серпень — традиційно високий сезон. Наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовка до школи, садочку, зміна місця проживання ближче до навчального закладу тощо — попит зростає, а разом з ним і ціна.
Зменшення кількості обстрілів столиці в порівнянні, наприклад з травнем, або минулою осінню, також сприяє відновленню ринку.
Медіана цін на оренду в Києві:
- 1-кімнатна — 11 000 грн;
- 2-кімнатна — 16 000 грн;
- 3-кімнатна — 27 500 грн.
Львів
Оренда у Львові не виросла за останній місяць та сезонність на неї поки не вплинула. Але ціни все ще залишаються вищими ніж в столиці на однокімнатні квартири, вже зрівнялася на 2-кімнатні, і є меншою на 3-кімнатні ніж в Києві на 8500 грн в місяць.
Медіана цін на оренду у Львові:
- 1-кімнатна — 15 000 грн;
- 2-кімнатна — 16 000 грн;
- 3-кімнатна — 19 000 грн
Довідка Finance.ua:
- за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%);
- експерти Юридичного довідника ВПО розповіли, як безпечно орендувати житло та уникнути при цьому матеріальних втрат та стресів;
- в Німеччині зараз живе чи не найбільше біженців з України, якщо порівнювати з іншими державами Європи. За останніми даними сервісу Numbeo, середні ціни за оренду квартири у великих містах Німеччини такі: 854 євро за 1-кімнатну квартиру в центрі міста; 627 євро за 1-кімнатну квартиру за межами центру; 450 євро за кімнату в спільній квартирі.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Поділитися новиною