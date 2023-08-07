Як змінилась вартість оренди квартир у Києві та Львові за останній місяць — аналітика — Finance.ua
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Як змінилась вартість оренди квартир у Києві та Львові за останній місяць — аналітика

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Як змінилась вартість оренди квартир у Києві та Львові за останній місяць — аналітика
Як змінилась вартість оренди квартир у Києві та Львові за останній місяць — аналітика, Фото: freepik.com
В Києві вартість оренди квартир виросла на 10% за останній місяць, а у Львові залишилася незмінною.
Про це свідчать дані команда iOS-додатку для оренди квартир bird.

Київ

Медіана ціни на 1-кімнатну квартиру в Києві в серпні збільшилася на 10%, на 2-кімнатну на 7% і на 3-кімнатну на 5% в порівнянні з липнем.
Ріст цін повʼязаний в першу чергу з сезонністю. Серпень — традиційно високий сезон. Наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовка до школи, садочку, зміна місця проживання ближче до навчального закладу тощо — попит зростає, а разом з ним і ціна.
Зменшення кількості обстрілів столиці в порівнянні, наприклад з травнем, або минулою осінню, також сприяє відновленню ринку.
Медіана цін на оренду в Києві:
  • 1-кімнатна — 11 000 грн;
  • 2-кімнатна — 16 000 грн;
  • 3-кімнатна — 27 500 грн.
Інфографіка: bird
Інфографіка: bird

Львів

Оренда у Львові не виросла за останній місяць та сезонність на неї поки не вплинула. Але ціни все ще залишаються вищими ніж в столиці на однокімнатні квартири, вже зрівнялася на 2-кімнатні, і є меншою на 3-кімнатні ніж в Києві на 8500 грн в місяць.
Медіана цін на оренду у Львові:
  • 1-кімнатна — 15 000 грн;
  • 2-кімнатна — 16 000 грн;
  • 3-кімнатна — 19 000 грн
Інфографіка: bird
Інфографіка: bird

Довідка Finance.ua:

  • за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%);
  • експерти Юридичного довідника ВПО розповіли, як безпечно орендувати житло та уникнути при цьому матеріальних втрат та стресів;
  • в Німеччині зараз живе чи не найбільше біженців з України, якщо порівнювати з іншими державами Європи. За останніми даними сервісу Numbeo, середні ціни за оренду квартири у великих містах Німеччини такі: 854 євро за 1-кімнатну квартиру в центрі міста; 627 євро за 1-кімнатну квартиру за межами центру; 450 євро за кімнату в спільній квартирі.
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За матеріалами:
Finance.ua
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