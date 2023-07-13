Оренда житла за пів року подорожчала на 9%: ціни по областях (інфографіка) — Finance.ua

Оренда житла за пів року подорожчала на 9%: ціни по областях (інфографіка) Сьогодні 12:00 — Нерухомість

Оренда житла за пів року подорожчала на 9%: ціни по областях (інфографіка)

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2023 року становила 6 230 гривень. З початку року вартість зросла на 9,3%, що вдвічі вище за офіційну інфляцію (4,6%).

Про це повідомляє Держстат

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, де оренда зросла на 47,8% до 12 867 гривень.

Львівщина на другому місці. Ціна оренди з початку року зросла на 9,3% до 12 тисяч гривень.

У Києві оренда подорожчала на 2,0% до 7793 гривень. Місто залишається на третьому місці.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Запорізькій (3 066 гривень), Херсонській (2 960 гривень) та Сумській (2 769 гривень) областях.

Нагадаємо, у лютому Держстат писав , що середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за січень 2023 року по Україні зросла на 5,2% з 5699 до 5994 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала у 1,5 рази до 13 123 гривень.

Довідка Finance.ua:

Ціни на оренду квартир у Львові майже не змінилися у порівнянні з зимовим періодом. Вартість не знижується навіть за відсутністю великого попиту. Пропозицій на ринку нерухомості достатньо. Здебільшого житло шукають мешканці міста та області, а не внутрішньо переміщені особи.

Як пише birdrent.com, у серпні 2021 року — попит на оренду квартир збільшився на 18%, а в серпені 2022 року — на 16%.То ж поступове зростання попиту на оренду вже сьогодні свідчить про те, що 2023 рік не буде виключенням. Медіана ціни на оренду квартир в серпні 2021 року збільшилася на 6%, а у 2022 на 10%.

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