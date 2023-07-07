Чи зросте у серпні вартість оренди квартир у Києві (інфографіка) — Finance.ua
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Чи зросте у серпні вартість оренди квартир у Києві (інфографіка)

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Чи зросте у серпні вартість оренди квартир у Києві (інфографіка)
Чи зросте у серпні вартість оренди квартир у Києві (інфографіка)
Як пише birdrent.com, у серпені 2021 року — попит на оренду квартир збільшився на 18%, а в серпені 2022 року — на 16%.
То ж поступове зростання попиту на оренду вже сьогодні свідчить про те, що 2023 рік не буде виключенням.
Медіана ціни на оренду квартир в серпні 2021 року збільшилася на 6%, а у 2022 на 10%.
Якщо ви планували переїздити, можливо варто це зробити вже зараз або ближче до кінця осені.
Чи зросте у серпні вартість оренди квартир у Києві (інфографіка)
Порівняння з минулими роками
З середини травня вартість оренди в Києві в порівнянні з минулим роком стала більше, але вона все ще не на довоєнному рівні.
Попит у 2023 році хоч і зростає, але є найменшим за останні три роки:
  • 1-кімнатні - 9500 грн, що на 14% менше ніж 2021 році,
Чи зросте у серпні вартість оренди квартир у Києві (інфографіка)
  • 2-кімнатні - 14 000 грн, що на 22% менше ніж 2021 році,
Чи зросте у серпні вартість оренди квартир у Києві (інфографіка)
  • 3-кімнатні - 24 000 грн, що на 33% менше ніж 2021 році.
Чи зросте у серпні вартість оренди квартир у Києві (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • Лише 4% громадян, які взяли участь у програмі єОселя, наразі отримали житло у кредит. Про це повідомляєОпендатабот, посилаючись на дані Укрфінжитло. Як свідчить статистика, з жовтня 2022 до червня 2023 року включно за програмою єОселя було видано 1666 пільгових іпотек на загальну суму 2,28 млрд грн.
  • Ринок житлової нерухомості в Україні залишається в глибокій кризі, заявлені продавцями ціни не підкріплені ринковими чинниками, а оренда стала набагато більш вигідним варіантом для тих, хто потребує житла. Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність за червень 2023 року, оприлюдненому Національним банком.
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За матеріалами:
Finance.ua
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