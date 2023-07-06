Кому в Україні найчастіше схвалюють пільгову іпотеку за програмою єОселя — Finance.ua

Кому в Україні найчастіше схвалюють пільгову іпотеку за програмою єОселя Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Кому в Україні найчастіше схвалюють пільгову іпотеку за програмою єОселя

Лише 4% громадян, які взяли участь у програмі єОселя, наразі отримали житло у кредит.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Укрфінжитло.

Як свідчить статистика, з жовтня 2022 до червня 2023 року включно за програмою єОселя було видано 1666 пільгових іпотек на загальну суму 2,28 млрд грн.

За час існування програми єОселя 43 939 громадян подали 139 846 заявок. Така кількість заявок пов’язана з тим, що одна людина може водночас подаватись у різні банки.

Станом на кінець червня банки схвалили більш ніж третину від усіх подань — 47 578. Пік припадає на червень — тоді банки схвалили 30% від загальної кількості виданих кредитів на суму 722 млн грн.

605 або 36% виданих пільгових іпотек припадають на військовослужбовців, трохи менше — на поліцейських (582 або 35%). Топ-3 замикають медичні працівники — на них припадає 10% від загальної кількості пільгових кредитів.

38% від загальної кількості кредитів видано у Київській області та у Києві: 409 (24%) та 233 (14%) відповідно. До топу також потрапила Волинь — 119 кредитів або 7%.

Цікаво, що на іпотеку в єОселі подавались навіть бажаючі придбати житло у Криму — 10 заявок, за якими наразі не видано жодного кредиту.

Переважно, українці користуються програмою для придбання вторинного житла — 1127 або 68% від загальної кількості виданих кредитів пішло саме на «вторинку». Майже третина — 32% або 536 кредитів — видано на придбання житла на первинному ринку. Найменше викупають права на ще не побудоване майно — наразі видано лише 3 кредити на придбання у забудовника.

Кредити за програмою єОселя видають 5 банків: Ощадбанк , Укргазбанк, Приватбанк, Скай та Глобус. Переважна більшість фінансування видана державними банками. Так, більше половини усіх пільгових іпотек — 923 або 55% — припадає на Ощадбанк, на другому місці — Укргазбанк з 376 виданими іпотеками (23%). Замикає трійцю Приватбанк — 334 кредити (20%). Приватні банки Скай та Глобус видали 30 та 3 кредити відповідно.

Нагадаємо, 4 липня Кабмін розширив програму єОселя . Згідно з новими умовами, подаватися на пільгову іпотеку відтепер можуть всі українці, які не мають власного житла, а не лише військові, правоохоронці, вчителі, медики та науковці. Щоправда, для решти громадян іпотечна ставка складатиме 7%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.