Взяти іпотеку за програмою «єОселя» тепер можна на етапі будівництва об'єкта — Finance.ua

Взяти іпотеку за програмою «єОселя» тепер можна на етапі будівництва об'єкта Сьогодні 16:34 — Особисті фінанси

Взяти іпотеку за програмою «єОселя» тепер можна на етапі будівництва об'єкта

Програма доступного кредитування житла «єОселя» розширилася. Тепер за нею можна буде оформити кредит на житло, яке перебуває на етапі будівництва.

Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе.

В рамках нових можливостей вже уклали першу угоду на суму 2,2 млн грн терміном на 20 років за відсотковою ставкою 3%. Перший внесок склав 28% вартості квартири, що становить понад 863 тис. грн. Щомісячні виплати за кредитом орієнтовно складуть 14,7 тис. грн.

Наразі акредитовані під «єОселю» об'єкти первинного ринку знаходяться в стані активного будівництва: стадія готовності від 40% до 80%. Важлива умова — дотримання запланованих термінів завершення будівельних робіт.

Переважно громадяни, які скористалися програмою, обирають одно- та двокімнатні квартири площею від 40 м² до 70 м² в новобудовах Києва, Львова, Івано-Франківська, Одеси, Луцька та низці інших українських міст.

Заступник голови ради директорів конфедерації будівельників України, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов зауважив, що потенціал державної програми пільгового іпотечного кредитування на первинному ринку складає 3−4 тис. угод, що складає близько 40% від загальної кількості кредитів, запланованих за програмою «єОселя» до кінця поточного року.

При цьому, за його словами, успішний досвід пільгової іпотеки в об'єктах, що зводяться, стимулюватиме подальше зростання попиту на первинному ринку щонайменше на 10−15% до кінця 2023 року.

Довідка Finance.ua:

у 2022 році президент України Володимир Зеленський ініціював програму доступного кредитування житла для чотирьох категорій громадян: військовослужбовців, медиків, педагогів і науковців. Вони можуть оформити кредит на придбання житла на пільгових умовах — під 3% річних;

до участі в програмі допускаються громадяни, які не мають власного житла або ж воно менше ніж 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї додатково, чи розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території.

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