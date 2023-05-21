Для придбання житла на первинному ринку за програмою єОселя потрібно щонайменше 20 млрд грн, – банкір — Finance.ua

Для придбання житла на первинному ринку за програмою єОселя потрібно щонайменше 20 млрд грн, – банкір Сьогодні 20:24 — Нерухомість

Реалізація програми «єОселя» для придбання житла на первинному ринку потребуватиме щонайменше 20−25 млрд грн. Саме такий обсяг може задовольнити накопичений кредитний попит від початку дії програми пільгової іпотеки на квартири від забудовників.

Про це повідомила перший заступник голови правління «Глобус Банку» Олена Дмитрієва.

Вона нагадала, що на пільгову іпотеку з жовтня 2022 року направлено дещо більше як 1,3 млрд грн, що задовольняє потреби менше ніж 3% від 35 тис. звернень клієнтів за цією програмою. При тому, що програма діє лише для чотирьох категорій клієнтів: військових, медиків, педагогів і науковців.

На думку банкіра, у разі поширення дії програми на всіх, хто потребує поліпшення житлових умов, попит на кредити зросте у десятки разів.

«Розуміємо, що відсутність джерел фінансування є наріжним каменем для ефективної реалізації державної іпотечної програми. Водночас навіть з виділених коштів на первинний ринок кошти не надходять, оскільки всі кредити були спрямовані на вже побудовані квартири», — наголосила Дмитрієва.

За її оцінкою, станом на початок травня 2023 року співвідношення попиту на пільгову іпотеку для придбання квартир на первинному і вторинному ринках становить 1 до 3, тобто близько 12 тис. отриманих заявок на кредити за державною програмою стосуються житла на первинному ринку.

Експерт наголосила, що клієнти з пільгової іпотеки зацікавлені у придбанні об'єктів з високим ступенем готовності - від 80% і вище, тобто це житлові комплекси, в яких проводяться внутрішні оздоблювальні роботи, приєднання до інженерних мереж і ведеться облаштування прибудинкової території тощо із запланованим введенням в експлуатацію до кінця 2023 року.

«Насамперед потенційних позичальників на первинному ринку цікавлять 1,2-кімнатні квартири площею від 40−45 м 2 до 65−70 м 2 за ціною в середньому від 1,5 млн грн до 2 млн грн», — сказала фахівець.

Окрім того, за даними банкіра, близько 25% заявок на пільгову іпотеку орієнтовані на новобудови у західних обласних центрах України, насамперед у Львові, Івано-Франківську, Луцьку. Понад 34% заявників планують придбати житло у Києві та області, ще 8% припадають на Одесу та 6% на Дніпро, близько 3% - на Харків і 24% на інші області.

На її думку, анонсований перезапуск програми «єОселя» з акцентом на первинний ринок, по-перше, стимулюватиме активізацію на будівельних майданчиках.

По-друге, продовжує експерт, «єОселя» може суттєво збільшити попит: вже зараз близько 30% потенційних покупців на первинному ринку житла зацікавлені у придбанні квартир за допомогою цієї програми.

По-третє, акцентує вона, іпотека для первинного ринку стимулюватиме розвиток суміжних галузей економіки і забезпечить вирішення проблеми з працевлаштуванням внутрішньо переміщених осіб.

УБР За матеріалами:

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