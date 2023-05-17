єВідновлення: подавати заявки на компенсацію можна стільки разів, скільки буде потрібно — Finance.ua

єВідновлення: подавати заявки на компенсацію можна стільки разів, скільки буде потрібно Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

єВідновлення: подавати заявки на компенсацію можна стільки разів, скільки буде потрібно

У межах проєкту єВідновлення заявки на ремонт у разі потреби можна подавати необмежену кількість разів.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» повідомила заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

«Програмою з компенсації незначних ремонтів пошкодженого житла можна буде скористатися не один раз. На жаль, іноді цих пошкоджень зазнають одні і ті самі приміщення. Все відбуватиметься по тій самій процедурі. Немає ніяких обмежень — подавати заявки у реєстр можна стільки разів, скільки буде потрібно», — розповіла Азархіна.

Вона також рекомендувала громадянам, які вже відремонтували свої помешкання власним коштом, зберігати всю інформацію про пошкодження і чекати, коли в Україні запрацює відповідна програма з компенсації зазначених витрат.

«Ми просимо всіх громадян зберігати всі чеки, всі фотографії, максимально всю інформацію. І до цього питання ми обов’язково повернемося згодом. Зараз ми розуміємо, що у держави обмежені ресурси, тому знайшли варіант максимально швидкого прямого способу надати допомогу для дрібних ремонтів. Коли ми пропрацюємо цей масив ремонтів, ми будемо йти далі», — підкреслила заступник міністра.

Азархіна також нагадала, що 22 травня набирає чинності Закон про запровадження компенсації за пошкоджене або знищене житло, в якому передбачені значно більші суми компаенсації для українців, які втратили своє житло.

«Ним передбачений трохи складніший механізм, потрібно буде підтверджувати пошкодження спеціальними комісіями, право власності, нам доведеться синхронізувати це все з різними реєстрами, тому потрібно трошки більше часу, аби ця процедура була запущена масово», — повідомила заступник міністра.

Довідка Finance.ua:

1 квітня 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив порядок надання державної допомоги на ремонт пошкодженого житла. Він передбачає отримання громадянами, чиє житло було пошкоджено внаслідок збройної агресії рф, державної допомоги на поточний ремонт житла;

зробити це можна з допомогою електронної послуги єВідновлення, яка стартувала з 10 травня. Станом на ранок 12 травня за програмою єВідновлення надійшло вже 5 575 заявок;



максимальна сума допомоги за програмою становить 200 тисяч гривень.



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