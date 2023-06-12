За програмою "єОселя" видано 1,3 тис. іпотечних кредитів на 1,7 млрд гривень — Finance.ua

За програмою "єОселя" видано 1,3 тис. іпотечних кредитів на 1,7 млрд гривень Сьогодні 15:34 — Кредит&Депозит

В межах програми доступної іпотеки «єОселя» видано 1254 пільгові іпотечні кредити на загальну суму 1,69 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» (Укрфінжитло).

«З травня цього року учасниками програми стали 294 українські родини. Доступні кредити на придбання власного житла в рамках „єОселі“ їм видали банки партнери — Ощадбанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус банк. Цього тижня кредитування за програмою відновилося і у ПриватБанку . Загалом в рамках програми доступного іпотечного кредитування „єОселя“ 1254 родини отримали кредити на загальну суму майже 1,69 млрд грн. Більшість позичальників — військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці - 1019», — йдеться в повідомленні.

Крім них, програмою скористались 113 медиків, 105 педагогів та 17 науковців.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2023 році в рамках програми «єОселя» планується надати 12−15 тис. пільгових іпотечних кредитів.

У жовтні 2022 року уряд запустив програму доступної іпотеки «єОселя».

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото. Кредит онлайн на картку💰

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.