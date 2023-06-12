За програмою "єОселя" видано 1,3 тис. іпотечних кредитів на 1,7 млрд гривень — Finance.ua
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За програмою "єОселя" видано 1,3 тис. іпотечних кредитів на 1,7 млрд гривень

Кредит&Депозит
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В межах програми доступної іпотеки «єОселя» видано 1254 пільгові іпотечні кредити на загальну суму 1,69 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» (Укрфінжитло).
«З травня цього року учасниками програми стали 294 українські родини. Доступні кредити на придбання власного житла в рамках „єОселі“ їм видали банки партнери — Ощадбанк, Укргазбанк, Скай банк та Глобус банк. Цього тижня кредитування за програмою відновилося і у ПриватБанку. Загалом в рамках програми доступного іпотечного кредитування „єОселя“ 1254 родини отримали кредити на загальну суму майже 1,69 млрд грн. Більшість позичальників — військовослужбовці ЗСУ за контрактом та правоохоронці - 1019», — йдеться в повідомленні.
Крім них, програмою скористались 113 медиків, 105 педагогів та 17 науковців.
Як повідомляли Українськi Новини, у 2023 році в рамках програми «єОселя» планується надати 12−15 тис. пільгових іпотечних кредитів.
У жовтні 2022 року уряд запустив програму доступної іпотеки «єОселя».
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За матеріалами:
Українські Новини
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