НБУ повідомив про стан ринку нерухомості: вигідніше орендувати чи купувати — Finance.ua

НБУ повідомив про стан ринку нерухомості: вигідніше орендувати чи купувати Сьогодні 17:00 — Нерухомість

НБУ повідомив про стан ринку нерухомості: вигідніше орендувати чи купувати

Ринок житлової нерухомості в Україні залишається в глибокій кризі, заявлені продавцями ціни не підкріплені ринковими чинниками, а оренда стала набагато більш вигідним варіантом для тих, хто потребує житла.

Про це йдеться в Звіті про фінансову стабільність за червень 2023 року, оприлюдненому Національним банком.

Ціни

За рік ціни на житло в Україні помітно зросли. Наприклад, станом на травень у Києві вартість житла на первинному ринку зросла більше ніж на 16%, у порівнянні з травнем 2022 року. У західних регіонах зростання було ще жвавішим. Проте це зростання жодним чином не корелюється з попитом на ринку нерухомості.

«Зважаючи на дуже кволий попит, заявлені в оголошеннях ціни передусім відображають очікування продавця та його бажання покрити зростаючу собівартість будівництва», — наголошують в НБУ.

Ціни на вторинному ринку краще відображають баланс ринкових сил. Але житло переважно продається зі знижками: на поступки йдуть продавці.

«Ціни в оголошеннях за всіма об'єктами помітно вищі, ніж у тих оголошеннях, квартири за якими було продано», — зазначається в звіті Нацбанку.

Зокрема, станом на травень ціни на житло в оголошеннях, за якими квартири було продано, були на чверть нижче, ніж середні за всіма оголошеннями.

Про те, що ціни на ринку нерухомості є далекими від свого природного, підкріпленого ринковими факторами рівня, свідчить і співвідношення ціни та оренди. Воно і надалі майже в два рази перевищує історичне середнє.

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«Умови оренди є привабливішими за придбання, що і надалі стримуватиме купівельну активність на ринку житла», — йдеться у звіті.

«Співвідношення ціни та вартості оренди свідчить про суттєві ринкові диспропорції», — наголошують в Нацбанку.

При цьому, як прогнозують в НБУ, глибока криза на ринку нерухомості себе не вичерпала.

Через повільне відновлення економіки та доходів, еміграцію та загальну невизначеність попит залишатиметься низьким ще тривалий час.

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Ринкової іпотеки в Україні зараз майже немає (за рік повномасштабної війни видали менше ніж 250 кредитів), а робота державних програм підтримки — нестабільна.

У першому кварталі 2023 року в Україні ввели в експлуатацію майже 25 000 нових квартир, але переважно це будівництво, яке почалося ще до повномасштабного вторгнення. Кількість нових будівництв скорочується.

«Оскільки житловий фонд зменшується через руйнування, а нові проєкти розпочинаються все рідше — дедалі ймовірнішим стає дефіцит пропозиції на ринку житла в довгостроковій перспективі», — прогнозує НБУ.

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Економічна Правда За матеріалами:

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