В Україні запрацював е-сервіс захисту громадян, які інвестували в будівництво житла: як він працює — Finance.ua

В Україні запрацював е-сервіс захисту громадян, які інвестували в будівництво житла: як він працює Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

В Україні запрацював е-сервіс захисту громадян, які інвестували в будівництво житла: як він працює

В Україні запрацював електронний механізм захисту інвесторів, що вкладаються в будівництво. Відтепер вони зможуть реєструвати речові права на житло, що перебуває на етапі будівництва або буде збудоване.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Що зміниться

«Забудовники через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) можуть подавати заяви про реєстрацію речових прав на об'єкти, які будуть збудовані, і потім передавати ці права покупцям. Це вбереже громадян від можливих корупційних схем та махінацій, пов’язаних з купівлею житла», — сказано в повідомленні.

Ще до здачі об'єкта в експлуатацію українці можуть зареєструвати свої речові права на житло. Також завдяки оновленому механізму забудовник не може без погодження з власником змінювати технічні характеристики квартири.

Як було раніше

Раніше громадяни були змушені лише укладати із забудовниками попередній договір купівлі-продажу нерухомості або угоду про наміри. Згідно із цим покупець погоджується придбати майно, а продавець — продати житло саме цій особі. Але такі угоди не давали права власності на житло, а лише слугували підготовкою до укладання основної угоди, яка підписується уже після здачі об'єкта в експлуатацію.

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Це призводило до корупційних схем. Зокрема, коли забудовники одну й ту ж квартиру могли «продавати» кілька разів різним людям.

Усі об'єкти будівництва, дозволи на будівництво яких видані після 10 жовтня 2022 року, зобов’язані реєструвати спеціальні речові права на майбутню нерухомість. Перевірити дату отримання дозволу на будівництво можна в Реєстрі будівельної діяльності на порталі ЄДЕССБ у розділі «Декларативні та дозвільні документи».

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