Інвестори знову активно вкладають у новобудови: яке житло купують — Finance.ua
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Інвестори знову активно вкладають у новобудови: яке житло купують

Нерухомість
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Близько 20% угод в сегменті комфорт+ сьогодні укладаються зі спекулятивною метою. Але вимоги до дохідних «квадратів» змінилися. Що сьогодні шукають інвестори, розповіла концептолог групи компаній DIM Альона Піскунова.

Смарт-квартири знову в ціні

Ще рік тому практично усі угоди, які укладались у періоди активізації попиту, стосувались лише вирішення квартирного питання. Люди купували для себе, середня площа становила 60−70 кв.м. Але сьогодні на ринок повернувся інвестор. Середня площа інвестиційних квартир, що користуються попитом, нині складає 45−50 кв.м.
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Найбільше інвесторів цікавлять однокімнатні європланування з достатньо просторими кухнями і окремою спальнею, а також ергономічно сплановані студії, де легко поміщаються усі необхідні функціональні зони.

Інвестор: хто він і що шукає

  • 60% реальних покупців — люди у віці 30−40 років,
  • третина — ті, кому за 40,
  • а ще 10% — вікова категорія до 30 років.
Локація, хоч і залишається важливим критерієм вибору, поступилась питанню інфраструктурного наповнення та функціоналу життєвих сценаріїв. Адже в умовах обмеженого попиту саме вона впливатиме на експозицію інвестиційних квартир.
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Інвестори цікавляться безпосередньо проєктом: плануванням публічних просторів, лінійкою нежитлових приміщень і передбачуваних бізнесів, які створять екосистему комерційної інфраструктури, наявністю різноманітних відпочинкових, спортивних, дитячих зон під абсолютно різні запити і потреби, а також соціально-побутовою інфраструктури, адже від цього безпосередньо залежатиме різноманіття цільових груп, які можуть стати потенційними покупцями в майбутньому.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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