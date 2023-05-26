Інвестиції в недержавні пенсійні фонди в Україні: деталі — Finance.ua

Інвестиції в недержавні пенсійні фонди в Україні: деталі Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Інвестиції в недержавні пенсійні фонди в Україні: деталі

Про гідну пенсію потрібно думати тут і зараз, адже забезпечувати її належний рівень державі все складніше зокрема через демографічні зміни, які пришвидшила війна.

Недержавні пенсійні фонди в Україні (а їх наразі більш як пів сотні) функціонують уже 19 років — з 1 січня 2004-го. Їхня робота регламентується законом «Про недержавне пенсійне забезпечення». Це третій рівень вітчизняної пенсійної системи. Його учасники збирають собі на старість добровільно.

Сума накопичень залежить від того скільки грошей за певний період вклав учасник, і наскільки вдало ці гроші фонд інвестував у різні активи.

Вкладник НПФ має право на податкові пільги. Відповідно до статей 166 169 Податкового кодексу, він звільняється від сплати 18% податку на доходи фізосіб.

На відміну від відрахувань у державний Пенсійний фонд гроші у НПФ можуть бути успадковані.

Але є ризики — держава не гарантує збереження хоча б частини доходу учасників НПФ, як, наприклад, це відбувається з депозитами фізосіб у приватних банках. Утім, є обов’язкові вимоги до диверсифікації активів і резервних фондів (власного капіталу) осіб, що надають послуги НПФ.

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