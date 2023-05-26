Інвестиції в недержавні пенсійні фонди в Україні: деталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інвестиції в недержавні пенсійні фонди в Україні: деталі

Особисті фінанси
9
Інвестиції в недержавні пенсійні фонди в Україні: деталі
Інвестиції в недержавні пенсійні фонди в Україні: деталі
Про гідну пенсію потрібно думати тут і зараз, адже забезпечувати її належний рівень державі все складніше зокрема через демографічні зміни, які пришвидшила війна.
Недержавні пенсійні фонди в Україні (а їх наразі більш як пів сотні) функціонують уже 19 років — з 1 січня 2004-го. Їхня робота регламентується законом «Про недержавне пенсійне забезпечення». Це третій рівень вітчизняної пенсійної системи. Його учасники збирають собі на старість добровільно.
Сума накопичень залежить від того скільки грошей за певний період вклав учасник, і наскільки вдало ці гроші фонд інвестував у різні активи.
Вкладник НПФ має право на податкові пільги. Відповідно до статей 166 і 169 Податкового кодексу, він звільняється від сплати 18% податку на доходи фізосіб.
На відміну від відрахувань у державний Пенсійний фонд гроші у НПФ можуть бути успадковані.
Але є ризики — держава не гарантує збереження хоча б частини доходу учасників НПФ, як, наприклад, це відбувається з депозитами фізосіб у приватних банках. Утім, є обов’язкові вимоги до диверсифікації активів і резервних фондів (власного капіталу) осіб, що надають послуги НПФ.
Більше про інвестиції читайте в нашій статті:

Куди інвестувати військовослужбовцям

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.