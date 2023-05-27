Чи вигідні інвестиції в землю і золото — Finance.ua
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Чи вигідні інвестиції в землю і золото

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Чи вигідні інвестиції в землю і золото
Чи вигідні інвестиції в землю і золото
Інфляція хоч і показує тренд до сповільнення (річний індекс споживчих цін у квітні склав 17,9% порівняно з 21,3% у березні), але, відповідно до очікувань аналітиків ICU, наприкінці року річна інфляція складе 15,4%.
Тобто гроші, які лежать без діла десь під матрацом, знецінюються. На умовну 1 тис. грн, зароблену в травні, у грудні можна буде купити значно менше товарів і послуг. Тому варто задуматися над тим, як їх зберегти, ба навіть примножити.

Сільськогосподарська земля

Земля — обмежений, неможливий до масштабування актив, кількість якого постійно зменшується. Ще Марк Твен напівжартома казав: «Купуйте землю, її більше ніхто не виробляє».
Ринок землі в Україні запрацював у липні 2021 року. Але перші три місяці після повномасштабного вторгнення договори не укладалися та не реєструвалися. Доступ нотаріусів до Державного земельного кадастру відкрили тільки наприкінці травня, що дало змогу відновити ринок землі.
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Придбати землю наразі можуть виключно громадяни України. Максимальна площа для купівлі - 100 га. За словами співзасновника компанії Твоє Коло Андрія Усенка, гарантований орендний дохід інвестора — від 8% річних.
Утім, сільськогосподарська земля — доволі дороговартісна інвестиція: середня вартість одного гектара, згідно з даними Моніторингу земельних відносин, — 39 тис. грн, тобто близько 1 тис. дол.
Придбати землю можна як самостійно, моніторячи відповідні майданчики з оголошеннями або онлайн-аукціони, так і через інвестиційні компанії чи спеціалізовані майданчики (Твоє Коло, Land Club, LandInvest, Доброзем та інші).
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Золото

Світові ціни на золото в квітні цього року побили абсолютний рекорд, перетнувши позначку 2 тис. дол. за тройську унцію (31,1 г. — Ред.). Здорожчання пов’язане з банківською кризою, яка зачепила в США кілька великих регіональних банків, і дійшла до Європи.
Золото — надійний захисний актив на довгострокову перспективу — понад 5 років. Інвестори використовують його для формування диверсифікованих портфелів. Для центробанків — це резервна валюта.
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З 20 серпня 2022 року Національний банк знову дозволив банкам продавати у своїх відділеннях злитки банківських металів — золота, срібла, платини та паладію. Також їх можна придбати у вигляді монет.
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Куди інвестувати військовослужбовцям

За матеріалами:
Finance.ua
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