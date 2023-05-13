Земля для учасників бойових дій: яку ділянку можна отримати — Finance.ua

Земля для учасників бойових дій: яку ділянку можна отримати Сьогодні 21:13 — Нерухомість

Земля для учасників бойових дій: яку ділянку можна отримати

До порядку денного поточної дев’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, яка завершиться в липні цього року, внесений проєкт Закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо відновлення прав деяких категорій громадян на приватизацію земельних ділянок під час дії правового режиму воєнного стану на території України» № 8366−1.

Змінами до розділу «Перехідні положення» Земельного кодексу України пропонується відновити право на безоплатну передачу земельних ділянок у приватну власність зокрема для громадян України, які відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» визнаються учасниками бойових дій та особами, прирівняними до них, та відповідно до статті 12 (пункт 14) Закону України мають право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Отже, найближчими місяцями стане зрозумілим, чи зможуть скористатися своїм правом на отримання землі три визначені Законом пільгові категорії - учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих — ще до перемоги над загарбниками, чи очікуватимуть до кінця війни, як решта громадян.

У будь-якому разі варто знати алгоритм, за яким доведеться отримувати земельну ділянку у власність.

Яку ділянку можна отримати

Ділянки виділяються лише якщо особа раніше не скористалася правом на приватизацію землі відповідного цільового призначення. Існує і можливість отримати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення державної власності.

Статтею 121 Земельного кодексу України передбачені такі розміри цих ділянок:

для ведення садівництва — не більше 0,12 га;

для ведення особистого селянського господарства — не більше 2,0 га;

для будівництва й обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах — не більше 0,25 га, в селищах — не більше 0,15 га, в містах — не більше 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більше 0,10 гектара.

Зазначені норми площ для безоплатної приватизації - це максимальна кількість землі, що може бути виділена по кожному цільовому призначенню, а в реальності ці цифри можуть бути трохи меншими.

Обрати вільну земельну ділянку за бажаним місцем розташування та з відповідним цільовим призначенням може допомогти онлайн-ресурс Публічна кадастрова карта . На ній потрібно вибрати з ділянок, позначених білим кольором.

Можна також звернутися за консультацією до спеціалістів земельного відділу в органах виконавчої ради населених пунктів або скористатися, як правило, платними консультаціями профільних землевпорядних фірм, які є в усіх містах і містечках.

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