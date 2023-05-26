ОАЕ стали основним центром торгівлі золотом рф — Finance.ua
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ОАЕ стали основним центром торгівлі золотом рф

Світ
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ОАЕ стали основним центром торгівлі золотом рф
ОАЕ стали основним центром торгівлі золотом рф
Об'єднані Арабські Емірати стали основним центром торгівлі російським золотом, оскільки західні санкції щодо України перекрили більш традиційні експортні шляхи рф.
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані російської митниці.
Зазначається, що з початку війни, розв’язаної росією проти України, багато міжнародних банків, логістичних провайдерів та афінажних компаній припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправлялося до Лондона. Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів заборонила російські злитки з 7 березня 2022 року, а до кінця серпня до цього рішення доєднались Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада і Японія.
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Як показують експортні записи, російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не запровадили санкції проти рф, таких як ОАЕ, Туреччина і Китай.
Згідно даних, які містять інформацію про майже тисячу поставок золота за рік, що минув від початку війни в Україні, показують, що ОАЕ імпортували 75,7 тонн російського золота на суму 4,3 мільярда доларів — порівняно з 1,3 тонни протягом 2021 року.
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Зазначається, що Китай і Туреччина були наступними найбільшими країнами-пунктами призначення, кожна з яких імпортувала близько 20 тонн в період з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2023 року.
Згідно з митними даними за цей період, разом з ОАЕ на ці три країни припадає 99,8% російського експорту золота.
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За словами експерта із пошуку джерел золота в Організації економічного співробітництва та розвитку Луї Марешаля, існує ризик того, що російське золото може бути переплавлене, а потім знову потрапити на ринки США та Європи з прихованим походженням.
Як заявив комітет із золотих злитків при уряді ОАЕ, в державі діють чіткі та надійні процедури боротьби з незаконними товарами, відмиванням грошей та підсанкційними суб'єктами. В комітеті зазначили, що ОАЕ продовжуватимуть відкрито і чесно торгувати зі своїми міжнародними партнерами, дотримуючись усіх чинних міжнародних норм, встановлених ООН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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