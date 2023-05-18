Китайські бренди витісняють російські смартфони з ринку рф — Finance.ua

Китайські бренди витісняють російські смартфони з ринку рф Сьогодні 22:22 — Технології&Авто

Китайські бренди витісняють російські смартфони з ринку рф

Поставки в рф смартфонів російських брендів у першому кварталі впали майже до нуля через санкції та конкуренцію з боку китайських виробників.

Про це пише «Коммерсантъ» із посиланням на дані аналітичного центру GS Group.

«Зараз російські вендори розпродають складські запаси, а кількість пристроїв на полицях магазинів скорочується. Причиною, за словами учасників ринку, стала гостра конкуренція з китайськими брендами, подорожчання логістики, а також складнощі зі встановленням сервісів Google. Деякі російські марки почали локалізувати виробництво в країні», — йдеться у повідомленні.

Так, у звіті йдеться, що частка в загальному обсязі російських брендів скоротилася рік до року з 2% до 0,1%. При цьому, за даними GS Group, у кнопкових телефонах частка російських марок, навпаки, зросла з 60% до 75%. Але сам по собі сегмент дуже невеликий.

Газета додає, що зниження частки російських брендів на ринку смартфонів розпочалося ще 2022 року.

Як уточнює керівник аналітичного центру GS Group Олександр Сурков, це сталося з кількох причин.

«Серед них, наприклад, програна конкуренція у всіх сегментах китайським вендорам, подорожчання логістики, а також спроба вітчизняних виробників обійти обмеження Google у ліцензуванні своїх сервісів через санкції США», — пояснив Сурков.

Зараз найбільшу частку в грошовому вираженні серед смартфонів у рф займає сегмент флагманських пристроїв (дорожче за 50 тис. руб.), на них припадає 40% продажів, заявили у «М. Відео-Ельдорадо».

«російські смартфони представлені переважно в ультрабюджетному сегменті, де присутні більш конкурентні китайські бренди, при цьому попит зміщується в бік більш технологічних і функціональних пристроїв», — розповів представник ритейлера.

У «М.Відео-Ельдорадо» також підтверджують, що російські бренди займають 60% у сегменті кнопкових телефонів. Загалом у першому кварталі в рф було продано 1,1 млн таких пристроїв, а найпопулярнішими з російських брендів виявилися F+ і teXet.

Загалом у першому кварталі, за даними ритейлера, в рф було продано 6,5 млн мобільних телефонів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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