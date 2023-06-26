Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні — Finance.ua

Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні Сьогодні 20:02 — Нерухомість

Шість факторів, через які ожив ринок нерухомості в Україні

Квартирне питання завжди було актуальним для українців, а через повномасштабну війну кількість переселенців зросла в рази.

Портал Мета звернулвся до експертки з нерухомості Юлії Думбровської із проханням проаналізувати ринок нерухомості в Україні через 15 місяців після повномасштабного вторгнення рф.

За словами експертки, від березня 2023 року ринок нерухомості почав оживати. На її думку на це вплинуло кілька факторів.

1. Психологічний.

Люди звикли до війни. Після 24 лютого, люди наче зрозуміли: «Сидіти на коштах більше нема сенсу, гірше не стане, а житло треба». Саме тому, відкладений попит взяв своє - і на ринку розкупили найпривабливіші пропозиції.

2. Державна іпотечна програма єОселя.

Це чудова можливість придбати житло під 3% з першим внеском 20% від вартості квартири. Люди, в яких умовно було 10−20 тис. доларів, змогли купити квартири, які коштують 50−100 тис. доларів. Тобто, не кімнату в гуртожитку десь на окраїні столиці, а повноцінну квартиру в новому будинку.

3. Виплати сім'ям полеглих на війні військових.

За словами Думбровської, досить часто родичі українських героїв, які віддали своє життя захищаючи країну, вкладають отриману допомогу в нерухомість та отримують пасивний дохід зі здачі її в оренду.

4. Інвестиції.

У державу почали приходити закордонні інвестори, які розуміють, що в України є надзвичайний потенціал в майбутньому. Тому, саме зараз експерти радять купувати об'єкти, які в преспективі значно виростуть в ціні.

5. Військові.

Експертка зазначає, що якщо раніше найчастіше айтівці купували однокімнатні квартири, то зараз на ринок вийшли військові, які вже мають певний капітал на власну оселю.

6. Переселенці.

Люди зі сходу вже обжились та звикли до міст, куди вони вимушено переїхали, втікаючи від війни, зокрема — до Києва. Тому ВПО поступово шукають власне житло тут, бо вважають, що щомісячно витрачати кошти на його оренду не вигідно.

«Саме завдяки цим факторам, ціни повернулись на позначки довоєнних», — розповіла Юлія Думбровська.

Довідка Finance.ua:

За даними ЛУН, ціни на оренду квартир у Києві станом на червень 2023:

1-кімнатні - 10 000 грн;

2-кімнатні - 14 000 грн;



3-кімнатні - 24 900 грн.



Мета За матеріалами:

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