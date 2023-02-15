Де в Україні найдорожча оренда житла: дані Держстату — Finance.ua

Де в Україні найдорожча оренда житла: дані Держстату Сьогодні 08:01 — Нерухомість

Де в Україні найдорожча оренда житла: дані Держстату, Фото: freepik.com

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за січень 2023 року по Україні зросла на 5,2% з 5699 до 5994 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Закарпатська область, де оренда подорожчала у 1,5 рази до 13 123 гривень.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, на друге місце опустилася Львівська область, де вартість оренди за місяць зросла лише на 0,2% до 10 996 гривень.

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У Києві оренда подешевшала ще на 2,6% до 7 438 гривень. Місто знаходиться на третьому місці за вартістю.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України. Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 905 гривень), Запорізькій (2 862 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.

Таблиця: РБК-Україна

Нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% до 5699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%.

Довідка Finance.ua:

за даними M2bomber, знімати житло в Києві стало дорожче. Зокрема, за останні пів року (із серпня 2022 року до лютого 2023-го) ціни на квартири зросли на 2175 грн — із середніх 10 525 грн до 12 700 грн. За місяць ціни виросли не так критично — на 511 грн, з 12 189 грн до 12 700 грн;

за результатами січня, українці все більше цікавляться житлом на нижчих поверхах. У Києві на 23% відсотки популярніше за переглядами житло до 5 поверху, ніж вище 10 поверху;

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