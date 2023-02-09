"Доплачувати" доводиться понад 2000 грн: у Києві здорожчала оренда квартир — Finance.ua
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"Доплачувати" доводиться понад 2000 грн: у Києві здорожчала оренда квартир

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"Доплачувати" доводиться понад 2000 грн: у Києві здорожчала оренда квартир
"Доплачувати" доводиться понад 2000 грн: у Києві здорожчала оренда квартир
Знімати житло в Києві стало дорожче. Зокрема, за останні пів року (із серпня 2022 року до лютого 2023-го) ціни на квартири зросли на 2175 грн — із середніх 10 525 грн до 12 700 грн. За місяць ціни виросли не так критично — на 511 грн, з 12 189 грн до 12 700 грн.
Про це повідомляє M2bomber.
Там зазначають: найдешевше винаймати квартиру в Деснянському районі столиці — в середньому 8250 грн. Далі йдуть:
  • Святошинський — 9000 грн;
  • Дніпровський — 10 000 грн;
  • Подільський та Оболонський — по 12 000 грн.
Найдорожче орендувати житло в Печерському районі — 20 500 грн. У лідерах також:
  • Шевченківський — 15 000 грн;
  • Голосіївський — 14 500 грн;
  • Солом’янський — 14 000 грн;
  • Дарницький — 13 000 грн.
Графік: M2bomber
Графік: M2bomber

Скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру

За даними аналітиків, найчастіше 1-кімнатні квартири в Києві здають по 8000 грн — таких оголошень 10,3% від загальної кількості. Також часто можна натрапити на ціни:
  • 10 000 грн — 9,6%;
  • 7200 грн — 6,7%.
Графік: M2bomber
Графік: M2bomber

Ціни на 2-кімнатні квартири

Двокімнатну квартиру найлегше зняти за 7800 грн — таких оголошень 10,2%. Далі йдуть:
  • 15 000 грн — 8,1%;
  • 10 200 грн — 7,4%.
"Доплачувати" доводиться понад 2000 грн: у Києві здорожчала оренда квартир

Скільки коштує оренда 3-кімнатних квартир

3-кімнатні квартири найчастіше здають по 10 400 грн та 15 200 грн — таких оголошень по 6,9%. Також часто вивішують цінник у:
  • 20 000 грн — 5,6%;
  • 8000 грн та 18 400 грн — 4,7%.
"Доплачувати" доводиться понад 2000 грн: у Києві здорожчала оренда квартир

Довідка Finance.ua:

  • за результатами січня, українці все більше цікавляться житлом на нижчих поверхах. У Києві на 23% відсотки популярніше за переглядами житло до 5 поверху, ніж вище 10 поверху;
  • Київ та Львів є найпопулярнішими містами за кількістю запитів оренди житла;
  • за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% з 4 294 до 5 699 гривень. На перше місце за вартістю оренди вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень.
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За матеріалами:
Обозреватель
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