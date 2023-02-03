Ціни на оренду квартир у Львові та Києві – статистика — Finance.ua

Ціни на оренду квартир у Львові та Києві – статистика Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Ціни на оренду квартир у Львові та Києві – статистика

Станом на січень 2023 року Київ та Львів є найпопулярнішими містами за кількістю запитів оренди житла. Львів став «точкою опори» після початку війни. Попри ракетні удари та проблеми з електроенергією, — багато хто продовжує обирати його саме як «безпечну альтернативу» Києву на час повномасштабної війни.

Про це повідомляють аналітики застосунку для пошуку оренди Bird . Вони запитали досвід людей, що переїхали з Києва у Львів та порівняли його зі своїми статистичними даними.

Ціни

«Є відчуття, що Київ вирівнявся за цінами зі Львовом, і сталось це не шляхом якогось різкого зростання у Львові, а якраз внаслідок падіння цін у Києві. І це не лише оренда житла: таксі, продукти, абонемент в зал. Якщо раніше я думав так: є всі міста, є Львів/Харків/Одеса це х1.5 і є Київ, це просто х2 до всього, то зараз якось все більш-менш вийшло на один рівень» — Сергій, менеджер у страховій компанії.

Аналітики сайту порівняння цін на оренду в Києві та Львові брали середні показники за період з 1 січня 2023 року по 1 лютого 2023 року:

Інфографіка: Bird

Інфографіка: Bird

Інші сфери життя збігаються з тим, що сказав Сергій: 4,5 км на таксі у Києві обійдеться приблизно 83 грн, у Львові 81. Гречка у Сільпо Києва коштує 78 грн, а Львова — 77. Та загалом виходить, що у Львові жити дорожче ніж в столиці.

Інфографіка: Bird

Інфографіка: Bird

Затори

Затори на дорогах, особливо в центрі — якщо у Києві це повʼязують із загалом великою кількістю людей та автомобілів, то у Львові додатковою причиною називають архітектуру міста. Отже, нагальним є питання розвитку комфортного громадського транспорту та велодоріжок.

«Їздити на авто у Львові — величезна проблема. Суцільні корки, й ти ніяк не можеш їх обʼїхати. Плюсом, в порівнянні з Києвом, є те, що тут майже всюди можна дійти пішки. Тому при пошуку оренди я просто дивився варіанти в центрі та ближньому центрі», — Павло, менеджер проєктів у IT компанії.

Старий чи новий житловий фонд

Київ має дуже міксований житловий фонд. Новобудови тут можна знайти в центрі, й на околицях. Популярними варіантами також були міста-сателіти. Львів має більш структурований поділ. Старі австрійські будинки в центрі, тоді як новобудови здебільшого у новіших кварталах, відповідно й розташовані вони далі від центру.

«Львів, як і Київ, не переповнений ідеальними варіантами, треба шукати компроміс. Для мене була важлива наявність ліфта в будинку, бо мала дитина, коляска, щодня виходимо гуляти. За ціною/розташуванню у Києві було більше варіантів, хоча у Львові сподобалось, що є багато невеликих скверів й завжди є де пройтись з дитиною» — Софія, дизайнерка у відеопродакшн студії.

Отже, виходить — Львів — новий Київ, який так само насичений на культурні події, популярні ресторани та бари, враховуючи кількість внутрішньо переміщених осіб — там точно є кілька старих друзів. Але на сьогодні життя в ньому дорожче. І навряд чи можна прогнозувати якесь зниження, адже попит не стає меншим і навіть не зважаючи на ціни люди продовжують обирати це місто для життя.

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