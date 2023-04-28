Скільки коштує оренда квартири у Львові — Finance.ua

Скільки коштує оренда квартири у Львові Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Скільки коштує оренда квартири у Львові

Ціни на оренду квартир у Львові майже не змінилися у порівнянні з зимовим періодом. Вартість не знижується навіть за відсутністю великого попиту. Пропозицій на ринку нерухомості достатньо. Здебільшого житло шукають мешканці міста та області, а не внутрішньо переміщені особи.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів рієлтор Олександр Бойко.

Скільки коштує оренда квартири у Львові

За словами експерта з нерухомості, наразі у Львові найбільший попит на недороге житло. Бюджетні квартири шукає молодь та переселенці, які хочуть переїхати з передмістя.

Середні ціни на оренду житла у Львові станом на кінець квітня такі:

оренда однокімнатної квартири — 10-12 тисяч гривень;

Оренда двокімнатної квартири — 14-16 тисяч гривень;

Оренда трикімнатної квартири — 18-20 тисяч гривень.

Що впливає на ціни

На ціну найближче впливає місце розташування житла, каже рієлтор. Оренда квартир у більш популярних і центральних районах коштує дорожче, ніж тих, що розташовані у віддалених районах — наприклад, на житловому масиві Сихів та мікрорайоні Рясне.

«Ключовим фактором є вік і стан, які також впливають на ціну оренди. Так само як і зручності, що входять увартість. Нові будівлі з сучасним ремонтом та інфраструктурою будуть дорожчими, ніж старі квартири без ремонту або зі старим ремонтом. Також враховуйте, що квартири з високоякісним ремонтом, ізольовані та обладнані сучасними приладами, будуть дорожчими», — розповів Олександр Бойко.

Читайте також Скільки коштує оренда квартир у різних регіонах України (інфографіка)

Рієлтор додав, що вартість оренди квартири також залежить від її типу. Наприклад, смарт-квартира або квартира-студія будуть дешевші, ніж квартири з однією або більше спалень.

Щодо попиту на оренду квартир у Львові, багато людей досі вважають, що житло на заході України є безпечнішим, зазначив рієлтор, тому залишаються жити в місті. Крім того, частина переселенців, чиї діти пішли до шкіл з вересня минулого року, поки не повертається додому, адже навчальний рік ще не закінчився.

Рієлтор каже, що зробити точний прогноз щодо росту чи падіння цін на оренду неможливо. Однак, Олександр Бойко впевнений, що вартість квартир у Львові триматиметься на цьому рівні протягом весни та літа.

«Щодо міста Львова, я можу однозначно сказати, що змін по цінах не відбудеться до осені», — зазначив рієлтор.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

ТСН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.