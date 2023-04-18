Скільки коштує оренда квартир у різних регіонах України (інфографіка) — Finance.ua
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Скільки коштує оренда квартир у різних регіонах України (інфографіка)

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Скільки коштує оренда квартир у різних регіонах України (інфографіка)
Скільки коштує оренда квартир у різних регіонах України (інфографіка), freepik.com
Київ перестав бути найдорожчим містом України за вартістю оренди житла. Перше місце станом на квітень 2023 року займає Ужгород, де винайняти однокімнатну квартиру коштує в середньому 13 тис. грн на місяць. У Києві житло здається за 7,5 тис. грн.
Столиця утримувала пальму першості на ринку оренди квартир усі роки незалежності України. Проте наприкінці 2022 року найдорожчим став Львів, а тепер і Ужгород, йдеться у моніторингу «ЕП».
Лише за останні кілька місяців ціни на оренду житла в Ужгороді зросли у кілька разів. На початку повномасштабної війни зростання відбувалося у багатьох західних областях України — через наплив біженців із регіонів активних бойових дій.
Скільки коштує оренда квартир у різних регіонах України (інфографіка)
Після деокупації північних територій ажіотаж пішов на спад, а разом із ним вирівнялися і ціни на оренду. Але ситуація змінилася восени — коли росія розпочала масові ракетні атаки на українську енергетику. Через чутки про «евакуацію Києва» багато хто вирішив пересидіти зиму в спокійніших областях.
І Ужгород став лідером, бо на Закарпатті було зафіксовано лише 1 ракетний удар. В інших західних областях ціни на оренду житла теж зросли, але не так сильно, як в Ужгороді.
Наприклад, однокімнатні квартири:
  • у Чернівецькій області подорожчали до 7 тис. грн на місяць,
  • в Івано-Франківській — до 4,5 тис. грн,
  • у Волинській — до 5,5 тис. грн.
Скільки коштує оренда квартир у різних регіонах України (інфографіка)
Ще одне місто з «аномальним» зростанням цін на квартири — Львів із 11 тис. грн на місяць за «однушку». У цьому випадку ціна виявилася більш врівноваженою, ніж в Ужгороді, з однієї причини: Львів велике місто, яке може вмістити більше людей, а тому конкуренція за квадратні метри нижча.
Найпопулярнішими серед орендарів залишаються все ж таки Львів та Київ. І Львів при цьому значно дорожчий за Київ не лише в сегменті однокімнатних квартир (11 тис. проти 7,5 грн), а й двокімнатних — 16 тис. проти 12 тис. грн. Вартість «трьошок» у цих містах відрізняється вже не так сильно: 19 тис. грн у Львові та 18 тис. грн у Києві.
Оренда житла у прифронтових регіонах
У цій групі областей ситуація діаметрально протилежна тій, що фіксується у західному регіоні. Йдеться про території, які розташовані близько до зони бойових дій, або ті, які перебували під окупацією.
У Запорізькій, Одеській та Харківській областях ціни продовжували падіння весь 2022 рік та на початку 2023 року. Так, у Запорізькій області однокімнатні квартири здають у середньому по 2,7-2,8 тис. грн, на Одещині — по 4,5 тис. грн, у Харківській області — по 3,5 тис. грн.
Скільки коштує оренда квартир у різних регіонах України (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2022 рік по Україні зросла на 32,7% 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази до 10 977 гривень. Офіційна інфляція протягом року становила 26,6%;
  • середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% до 4294 гривень. Офіційна інфляція становила 10%.
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За матеріалами:
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