Оренда житла: три корисні поради, як уникнути пасток шахраїв — Finance.ua

Оренда житла: три корисні поради, як уникнути пасток шахраїв Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

Оренда житла: три корисні поради, як уникнути пасток шахраїв

Експерти Юридичного довідника ВПО розповіли , як безпечно орендувати житло та уникнути при цьому матеріальних втрат та стресів.

1. Перевіряйте документи на житло

Якщо ви знайшли житло, яке вам підходить, обовʼязково перевірте документи на нього, особливо, якщо ціна оренди занизька. У цьому випадку можуть бути одразу декілька «підводних каменів»:

квартира (будинок) здається без згоди власника;

таке житло належить іншим особам;



житло знаходиться в іпотеці;



правовстановлюючі документи оформлені неналежним чином або відсутні тощо.



При цьому, документами, які підтверджують право власності на житло, можуть бути:

витяг із єдиного реєстру нерухомого майна;

свідоцтво про право власності / про право на спадщину;



договір купівлі-продажу / дарування тощо. Також орендодавець повинен предʼявити документ, що посвідчує його особу.



Зверніть увагу! З 4 грудня 2022 р. відновлено доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. З 4 грудня 2022 р. відновлено доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. За посиланням можна перевірити, хто є власником квартири та чи немає на квартирі обтяжень (вартість послуги 30 грн + банківська комісія).

2. Наполягайте на укладенні договору оренди

Відповідно до ст. 811 Цивільного кодексу України, договір найму житла укладається у письмовій формі. При цьому, закон не вимагає нотаріального посвідчення договору оренди житла, воно може здійснюватися за бажанням сторін.

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Якщо житло має кілька власників — кожен співвласник особисто підписує договір оренди або видає іншому власнику нотаріальну довіреність на розпорядження спільним майном.

Якщо житло набуте в шлюбі - необхідна згода другого з подружжя на здачу його в оренду.

3. Правильно оформіть договір оренди квартири

У договорі обовʼязково має бути зазначено:

ПІБ та адреси сторін (можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою);

об'єкт оренди (квартира, кімната, житловий будинок);



дату укладення договору та строк на який він укладається;



спосіб продовження дії договору (наприклад: договір продовжується автоматично, якщо за місяць до дати закінчення договору жодна із сторін не виявила бажання припинити договір — чи інший варіант) та його припинення;



розмір та порядок оплати: рекомендується детально прописати, яким чином відбуватиметься оплата: на банківський рахунок чи готівкою. У випадку оплати безготівково — зберігайте виписки чи квитанції, оплачуючи готівкою — складіть додаток до договору або акт-приймання передачі довільної форми чи розписку;



рекомендується детально прописати, яким чином відбуватиметься оплата: на банківський рахунок чи готівкою. У випадку оплати безготівково — зберігайте виписки чи квитанції, оплачуючи готівкою — складіть додаток до договору або акт-приймання передачі довільної форми чи розписку; порядок оплати комунальних платежів: хто та в які строки їх сплачує;



питання страхового депозиту та його повернення.



Страховий депозит — це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом з першим внеском за оренду «в рахунок останнього місяця». Для орендодавця він гарантує цілісність квартири і майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, при виїзді з цього депозиту утримають вартість нанесеної шкоди. З нього ж утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі.

Пам’ятайте про акт прийому-передачі! В акті детально опишіть, в якому стані на момент здачі знаходиться квартира, які в ній перебувають речі і як вони виглядають. Належно оформлений договір оренди матиме переваги як для орендаря, так і орендодавця:

договір закріпить чіткі умови оренди (строк оренди, стан орендованого житла, розмір орендної плати, порядок припинення договору);

а для орендаря — надасть можливість претендувати на отримання податкової знижки на оренду житла або субсидії за місцем фактичного проживання.



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