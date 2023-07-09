Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка)

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Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка)
Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка)
Український маркетплейс DIM.RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за червень 2023 року. У дослідженні проаналізовано коливання ціни та пропозиції щодо оренди.
Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка)
Порівнюючи червень цього та минулого року, у Києві на 48% менше пропозицій щодо оренди житла. А от на Львівщині та Закарпатті навпаки — на 33% та 39% більше відповідно.
Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка)
Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка)
Ціни
Станом на кінець червня 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві — 17 383 грн, що на 38% більше ніж торік. А якщо порівнювати із минулим місяцем, то за цей час також зросла ціна — на 6%.
На Львівщині середня ціна оренди однокімнатної квартири — 14 541 грн. Цікаво, що в порівнянні із травнем, у червні ціна впала на 6%. Але порівнюючи із червнем минулого року, фіксується зростання ціни на 21%.
Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка)
Щодо вартості оренди однокімнатної квартири у відповідності до районів столиці, найнижча середня ціна у Деснянському районі - 7 337 грн та Святошинському — 12 927 грн.
Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка)
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За матеріалами:
Finance.ua
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