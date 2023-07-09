Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка) — Finance.ua

Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Як змінились ціни на оренду квартир по Україні (інфографіка)

Український маркетплейс DIM.RIA представив оновлений звіт власного аналітичного центру за червень 2023 року. У дослідженні проаналізовано коливання ціни та пропозиції щодо оренди.

Порівнюючи червень цього та минулого року, у Києві на 48% менше пропозицій щодо оренди житла. А от на Львівщині та Закарпатті навпаки — на 33% та 39% більше відповідно.

Ціни

Станом на кінець червня 2023 року середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві — 17 383 грн, що на 38% більше ніж торік. А якщо порівнювати із минулим місяцем, то за цей час також зросла ціна — на 6%.

На Львівщині середня ціна оренди однокімнатної квартири — 14 541 грн. Цікаво, що в порівнянні із травнем, у червні ціна впала на 6%. Але порівнюючи із червнем минулого року, фіксується зростання ціни на 21%.

Щодо вартості оренди однокімнатної квартири у відповідності до районів столиці, найнижча середня ціна у Деснянському районі - 7 337 грн та Святошинському — 12 927 грн.

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