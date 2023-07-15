Оренда житла в найбільших містах Німеччини: що, де та за яку ціну — Finance.ua

Оренда житла в найбільших містах Німеччини: що, де та за яку ціну Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Оренда житла в Німеччині, як і в інших країнах Європи, складає значну частину витрат. В Німеччині зараз живе чи не найбільше біженців з України, якщо порівнювати з іншими державами Європи. Часом їм вдається отримати безкоштовне житло, але так буває не завжди.

Оренда квартири в Німеччині: ціни у великих містах

Історично склалося так, що оренда квартир в Німеччині набагато популярніша, ніж купівля. За останні 30 років 57% усіх домогосподарств в країні перебували саме в оренді. А в близько 43% жили власники, які це житло колись купили.

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За останніми даними сервісу Numbeo, середні ціни за оренду квартири у великих містах Німеччини такі:

854 євро за 1-кімнатну квартиру в центрі міста;

627 євро за 1-кімнатну квартиру за межами центру;

450 євро за кімнату в спільній квартирі.

Зверніть увагу. Вартість оренди може дуже відрізнятися. Наведені вище середні показники стосуються всієї Німеччини, але вартість може змінюватися в кожному індивідуальному випадку.

На графіку нижче — середні ціни за оренду 1-кімнатної квартири в шести найбільших містах Німеччини:

Мюнхен: від 1023 євро у віддаленому районі до 1366 євро в центрі міста;

Берлін: від 907 до 1331 євро;

Штутгарт: від 787 до 1278 євро;

Франкфурт: від 878 до 1143 євро;

Гамбург: від 803 до 1056 євро;

Кельн: від 678 до 906 євро.

Комуналка та податок на радіо. Які додаткові витрати вас чекають

Додатково до вартості оренди вам також потрібно буде платити за комунальні послуги, (вивіз сміття, електроенергію, опалення та воду). У квартири площею 85 квадратних метрів це коштуватиме в середньому 246 євро на місяць. Цікаво, що в різних регіонах Німеччини вартість комунальних послуг якщо й відрізняється, то мінімально.

Орендарів в Німеччині завжди зобов’язують укласти контракт, що коштуватиме вам у середньому 35 євро на місяць.

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Податок на телебачення та радіо (Rundfunkbeitrag). У Німеччині кожне домогосподарство має платити плату за фінансування суспільного мовлення. Розмір оплати наразі становить 18,36 євро на місяць.

Плата стягується незалежно від того, дивитеся ви німецьке телебачення, слухаєте німецьке радіо, чи ні. Оскільки плата стягується з одного домогосподарства, плата може бути розподілена між орендарями, якщо ви проживаєте в спільній квартирі.

Депозит за квартиру. При оренді квартири в Німеччині вам потрібно буде внести заставу. Орендодавець використовує депозит для покриття будь-яких можливих збитків, завданих майну під час проживання.

Якщо на момент виїзду не було пошкоджень, ви отримаєте вашу заставу — її надішлють вам на картку/банківський рахунок. Застава за квартиру зазвичай дорівнює 1−3 місяцям оренди. Якщо ваша місячна оренда становить 1000 євро, то депозит, ймовірно, становитиме від 1000 до 3000 євро.

Де шукати житло в Німеччині: список сайтів

Шукаючи оренду квартири, зверніть увагу на те, хто її пропонує - сам власник чи рієлтор-посередник.

Ціна в таких випадках може відрізнятися. Житло пропонувати можуть різні люди: орендодавець (Vermieter), попередній орендар (Vormieter), менеджер з питань нерухомості (Hausverwaltung), агент з нерухомості (Makler), орендар (Mieter), який шукає суборенду (Untervermieter), або партнер по квартирі (WG-Bewohner). Звертайте увагу на те, з ким саме ви маєте справу.

ImmobilienScout24 — найбільша платформа для пошуку квартир у Німеччині. Є дві версії: платна та безкоштовна; eBay Kleinanzeigen — німецька версія таких сайтів як Craigslist або Gumtree. Тут немає ріелторів, лише приватні особи; Immowelt. de — друга за величиною платформа з пошуку житла в Німеччині. Є приватні пропозиції, а також квартири від агентств. Сайт безкоштовний для орендарів; Wohnungsboerse.net — тут ви також можете ознайомитись з повною інформацією про пропозицію, а також зв’язатися з орендодавцем; WG-Gesucht — ще один сайт для пошуку квартири в оренду, найбільший ресурс для пошуку спільного житла на ринку Німеччини. Багато пропозицій — лише для тимчасового проживання.

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