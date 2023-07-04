Німеччина збирається ввести курс жорсткої економії бюджету — Finance.ua
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Німеччина збирається ввести курс жорсткої економії бюджету

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Уряд Німеччини вперше з 2019 року збирається повернути фіскальне правило, покликане обмежити структурний дефіцит бюджету на федеральному рівні та скоротити випуск державного боргу.
Про це, як пише «Європейська правда», інформує Euractiv.
Зазначається, що фіскальне правило під назвою «боргове гальмо» має затвердити Бундестаг 5 липня.
В рамках цього курсу міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер запровадив жорсткі орієнтири економії коштів для окремих міністерств, щоб закрити наявний фінансовий дефіцит у розмірі 20 мільярдів євро. Також він вказав на подальшу необхідність скоротити бюджет на 14,4 млрд євро у 2025−2027 роках.
Як йдеться в проєкті бюджету, який на наступний рік скоротили до 445,7 млрд євро з 476,2 млрд євро в 2023 році, після пандемії та енергетичної кризи необхідно повернутися до фіскальної «нормальності».
Повідомляється, що хоча Німеччина все одно матиме борги на 16,6 мільярда євро — це набагато менше, ніж цього року, коли федеральний бюджет був ухвалений з додатковим боргом у 45,6 мільярда євро.
Згідно з новим проєктом, усі міністерства, окрім Міністерства оборони, мають скоротити витрати — крок, який вже розкритикували молодіжні організації, що не погоджуються із твердженням, що «боргове гальмо в інтересах молоді».
Раніше повідомлялося, що Німеччина обіцяє збільшити оборонні витрати до рівня НАТО до 2025 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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