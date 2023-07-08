У Європі підрахували витрати на біженців із України. У лідерах — Польща та Німеччина Сьогодні 14:20 — Світ

У Європі підрахували витрати на біженців із України. У лідерах — Польща та Німеччина

Європейські країни надали допомогу українським біженцям на понад 43 млрд євро. Найбільше на прихисток для українців витратила Польща.

Про це повідомляє міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

В Мінреінтеграції заявляють, що за оцінками Кільського інституту світової економіки, уряди європейських країн виділили на прихисток для українців вже понад 43 млрд євро.

Це витрати на надання житла, грошові виплати, медичну допомогу, освітні послуги, а також забезпечення продуктами та засобами першої необхідності.

Серед європейських країн, які приймають українців, найбільшу суму коштів витратила Польща — понад 12 млрд євро.

На другому місці за цим показником опинилася Німеччина. Її витрати на українських шукачів притулку сягнули майже 11 млрд євро.

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Значні кошти на прихисток для українців витратили Чехія (2,94 млрд євро), Іспанія (2,24 млрд євро), Франція (2,04 млрд євро), Румунія (1,26 млрд євро), Швейцарія (1,16 млрд євро) та Італія (1,15 млрд євро).

Також у дослідженні зазначається, що великий внесок у допомогу українцям зробили звичайні громадяни європейських країн.

Довідка Finance.ua:

країни Європейського союзу з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні різноманітної допомоги на 72 млрд євро. Найбільшою стала економічна допомога, яку у ЄС оцінили у 37,8 млрд євро. Ще 17 мільярдів склала допомога українським біженцям в межах країн ЄС, 15,3 мільярди — військова допомога і майже 2 мільярди — гуманітарна;

список країн, де у Європі надають найбільшу фінансову допомогу українцям.

УНН За матеріалами:

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