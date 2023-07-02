Як у світі змінювалася кількість біженців та внутрішніх переселенців (інфографіка) — Finance.ua

Як у світі змінювалася кількість біженців та внутрішніх переселенців (інфографіка) Сьогодні 23:14 — Світ

Як у світі змінювалася кількість біженців та внутрішніх переселенців (інфографіка)

Повномасштабне вторгнення росії в Україну викликало найсерйознішу кризу переміщення населення з часів Другої світової війни. За даними ООН, до кінця 2022 року у світі налічувалося більше 108 млн осіб, які залишили свої будинки внаслідок війни, переслідувань, насильства та порушень прав людини — це на 19,1 млн більше, ніж роком раніше.

Про це пише «Слово і діло».

З 80-х у світі було кілька великих потоків біженців. В 1980 році з Ефіопії через початок громадянської війни втекли 1,6 млн осіб. З Афганістану через рік після введення радянських військ втекли 1,3 млн жителів.

Інфографіка: «Слово і діло»

В 1991 році на тлі бойових дій в Іраку з країни втекли 1,4 млн громадян. У тому році в Іраку загинули від 2,3 до 3,7 тисяч мирних жителів.

Геноцид у Руанді в 1994 році викликав міграційну кризу. За сто днів різанини, влаштованої урядом хуту, у країні загинули від 800 тисяч до мільйона людей. З Руанди того року втекли 2,3 млн людей.

Близько мільйона людей втекли з Косова та Сербії під час бомбардувань у 1999 році.

Війна в Сирії у 2014 році призвела до появи 1,7 млн сирійських біженців. У 2018 році із Сирії та Венесуели, де вибухнула найбільша за 70 років економічна криза, втекли 3,2 млн осіб.

Минулого року Агентство ООН зафіксувало два основні потоки біженців. Близько 5,7 млн людей виїхали з України в результаті повномасштабного вторгнення росії (і ще 5,9 млн стали внутрішніми переселенцями). Для порівняння наприкінці 2021 року кількість біженців з України трохи перевищувала 27 тисяч осіб.

Читайте також Чому переселенцям можуть відмовити у виплатах: юрист назвав причини

Ще близько 4,4 млн людей втекли з Афганістану, Венесуели, Ефіопії, М’янми та інших неспокійних країн.

Загалом, порівняно з 90-ми роками кількість біженців та внутрішніх переселенців у світі зросла у 1,7 рази та 2,5 рази відповідно.

У 1992 році у світі було зафіксовано 20 млн 570 тисяч біженців, ще 25 млн людей були переміщені всередині своїх країн. На початку 2000-х кількість біженців у світі скоротилася до 13−14 млн, а кількість внутрішньо переміщених осіб залишалася більш-менш стабільною.

Читайте також У яких областях України найбільше переселенців: дослідження

Зростати кількість біженців та переселенців у світі стала після 2014−2015 року.

У 2021 році Агентство ООН нарахувало у світі 27 млн 120 тисяч біженців та 53 млн 250 переселенців. Минулого року кількість біженців зросла до 35,3 млн, ВПО — до 62,5 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.