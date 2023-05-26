У яких областях України найбільше переселенців: дослідження — Finance.ua

У яких областях України найбільше переселенців: дослідження Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

У яких областях України найбільше переселенців: дослідження

Наразі в Україні офіційно зареєстровано 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб. Втричі більше, аніж до початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє «Чесно».

Лідерами за кількістю ВПО є Донецька, Харківська та Дніпропетровська області. У кожній з областей у статусі переселенця проживає близько півмільйона осіб.

Така ж ситуація була і до початку повномасштабного вторгнення. Тоді переселенці також обирали для життя райони поруч із частково окупованими Луганською та Донецькою областями.

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Інфографіка: Чесно

Попри те, що регіони сходу країни залишаються в лідерах, за останній рік кількість ВПО у західних областях значно підвищилась. Тому значним викликом для місцевих громад стала швидка адаптація та перелаштування роботи для підтримки значної кількості переселенців у стислі строки.

Інфографіка: Чесно

«Працювати з ВПО необхідно комплексно, адже їх інтеграція у життя громад вкрай важлива не лише з економічної точки зору, а й з політичної. Після перемоги вони матимуть значний вплив на формування місцевої та центральної влади. Зважаючи на багаторічний досвід держави у питаннях інтеграції ВПО важливо повертатись до успішних практик, а також працювати над новими підходами», — зазначає координаторка Чесно Віта Думанська.

Довідка Finance.ua:

до кінця робочого тижня внутрішньо переміщені особи мають отримати свої виплати по заборгованостях за травень;

міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала обласним військовим адміністраціям розробити регіональні програми щодо внутрішньо переміщених осіб, які, зокрема, передбачали б заходи щодо їх працевлаштування;

переміщені особи мають право на безоплатне тимчасове проживання на певних умовах та на певний строк. При цьому з 5 травня діє оновлений порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО.

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