До кінця тижня ВПО мають отримати виплати по заборгованостях за травень — Finance.ua
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До кінця тижня ВПО мають отримати виплати по заборгованостях за травень

Особисті фінанси
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До кінця тижня ВПО мають отримати виплати по заборгованостях за травень
До кінця тижня ВПО мають отримати виплати по заборгованостях за травень
До кінця робочого тижня внутрішньо переміщені особи мають отримати свої виплати по заборгованостях за травень.
Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформувала віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише «Укрінформ».
«(Тут йдеться — ред.) за травневу заборгованість, за другий і третій виплатний період. 12-го травня був другий, а 23-го травня — третій. І щойно завершилася нарада під головуванням Прем'єр-міністра України, де було вирішено невідкладно скерувати кошти на погашення заборгованості. Отже, цього тижня, до кінця робочого тижня, люди мають отримати всі свої кошти», — заявила вона.
За її словами, наразі у відповідному реєстрі як ВПО зареєстровані близько 5 мільйонів людей, а саме ці виплати отримують близько 2,5 мільйонів.
Відповідаючи на питання, урядовиця уточнила, що за зимово-весінній період в Україні було зафіксовано 300 тисяч нових ВПО.
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«І на сьогодні це — 300 тисяч, які є новими ВПО, і які отримують ці виплати», — поінформувала віцепрем'єр-міністр.
Окремо міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначила, що наразі Мінсоцполітики пропонує визначити параметри, за якими будуть надаватися ці виплати.
«Бо є відповідна постанова № 332 і там є категорії осіб, які підпадають під виплати на проживання. Тепер Мінсоцполітики пропонує зробити терміновими ці виплати, тобто — строк має бути визначено, скільки буде вважатися людина ВПО, скільки треба часу, щоб її інтегрувати. Це та дискусія, яка триває. І я вважаю, вона є потрібною», — сказала глава Мінреінтеграції.
Але, як вважає Верещук, люди з числа ВПО цьогоріч мають мати усі належні виплати, які були у 2022 році.

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«Побачимо, чим завершиться наші дискусії, бо дійсно грошей потрібно багато. Це — плюс 17 мільярдів, коли ми кажемо про 300 тисяч додаткових (ВПО — ред.), і це — великі гроші, і їх треба десь знайти. Але тут має бути і справедливість, — ті, хто потребують, мають мати від держави допомогу», — уточнила вона.
Відповідаючи на питання про урядову дискусію щодо цього, зокрема, про те, скільки людина теоретично матиме змогу отримувати цю допомогу з моменту, коли вона виїхала і стала ВПО, урядовиця заявила, що, до прикладу, у них було запропоновано щодо цього термін у 6 місяців.
«Тобто людина виїжджає, прибуває на місце і їй треба 6 місяців, щоб адаптуватися. Далі іде режим інтеграції, тобто — робота, житло і все решта. Режим ВПО — півроку (пропонується щодо цього — ред.)», — зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
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За матеріалами:
Укрінформ
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