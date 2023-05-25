До кінця тижня ВПО мають отримати виплати по заборгованостях за травень — Finance.ua

До кінця тижня ВПО мають отримати виплати по заборгованостях за травень Сьогодні 14:39 — Особисті фінанси

До кінця тижня ВПО мають отримати виплати по заборгованостях за травень

До кінця робочого тижня внутрішньо переміщені особи мають отримати свої виплати по заборгованостях за травень.

Про це у телемарафоні «Єдині новини» поінформувала віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, пише «Укрінформ».

«(Тут йдеться — ред.) за травневу заборгованість, за другий і третій виплатний період. 12-го травня був другий, а 23-го травня — третій. І щойно завершилася нарада під головуванням Прем'єр-міністра України, де було вирішено невідкладно скерувати кошти на погашення заборгованості. Отже, цього тижня, до кінця робочого тижня, люди мають отримати всі свої кошти», — заявила вона.

За її словами, наразі у відповідному реєстрі як ВПО зареєстровані близько 5 мільйонів людей, а саме ці виплати отримують близько 2,5 мільйонів.

Відповідаючи на питання, урядовиця уточнила, що за зимово-весінній період в Україні було зафіксовано 300 тисяч нових ВПО.

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«І на сьогодні це — 300 тисяч, які є новими ВПО, і які отримують ці виплати», — поінформувала віцепрем'єр-міністр.

Окремо міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначила, що наразі Мінсоцполітики пропонує визначити параметри, за якими будуть надаватися ці виплати.

«Бо є відповідна постанова № 332 і там є категорії осіб, які підпадають під виплати на проживання. Тепер Мінсоцполітики пропонує зробити терміновими ці виплати, тобто — строк має бути визначено, скільки буде вважатися людина ВПО, скільки треба часу, щоб її інтегрувати. Це та дискусія, яка триває. І я вважаю, вона є потрібною», — сказала глава Мінреінтеграції.

Але, як вважає Верещук, люди з числа ВПО цьогоріч мають мати усі належні виплати, які були у 2022 році.

«Побачимо, чим завершиться наші дискусії, бо дійсно грошей потрібно багато. Це — плюс 17 мільярдів, коли ми кажемо про 300 тисяч додаткових (ВПО — ред.), і це — великі гроші, і їх треба десь знайти. Але тут має бути і справедливість, — ті, хто потребують, мають мати від держави допомогу», — уточнила вона.

Відповідаючи на питання про урядову дискусію щодо цього, зокрема, про те, скільки людина теоретично матиме змогу отримувати цю допомогу з моменту, коли вона виїхала і стала ВПО, урядовиця заявила, що, до прикладу, у них було запропоновано щодо цього термін у 6 місяців.

«Тобто людина виїжджає, прибуває на місце і їй треба 6 місяців, щоб адаптуватися. Далі іде режим інтеграції, тобто — робота, житло і все решта. Режим ВПО — півроку (пропонується щодо цього — ред.)», — зазначила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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