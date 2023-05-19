Доповнено перелік ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла — Finance.ua

Доповнено перелік ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

Доповнено перелік ВПО, які мають право на отримання тимчасового житла

Переміщені особи мають право на безоплатне тимчасове проживання на певних умовах та на певний строк. При цьому з 5 травня діє оновлений порядок формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання ВПО.

Про це нагадали у Юридичному довіднику ВПО.

Що змінилося

1. Розширено шляхи формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Відтепер органи місцевого самоврядування формують фонд такого житла шляхом, зокрема, будівництва (нового будівництва, реконструкції) будівель для тимчасового проживання ВПО.

Важливо! На час дії воєнного стану для такого будівництва допускаються встановлення та зміна цільового призначення земельної ділянки без дотримання правил співвідношення між цільовим призначенням земельної ділянки та функціональним призначенням території. Житлові приміщення для тимчасового проживання, сформовані шляхом будівництва (нового будівництва, реконструкції) будівель для тимчасового проживання ВПО, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам, які:

є працівниками підприємств, що були релоковані у безпечні регіони;

належать до вразливих верств населення.



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2. Затверджено Перелік соціально незахищених категорій населення з-поміж внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання тимчасового житла. Так, до вразливих категорій належать:

особи з інвалідністю;

особи віком понад 60 років;



особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;



особи, які хворіють на рідкісні (орфанні) захворювання, визначені переліком рідкісних (орфанних) захворювань,



сім'ї з дітьми, сім'ї опікунів, піклувальників, у яких:



— виховуються діти з інвалідністю;

— перебуває на утриманні повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

— проживає/перебуває на утриманні особа, визнана судом недієздатною;

— батьки (один із батьків) мають інвалідність;

— виховуються діти з інвалідністю; — перебуває на утриманні повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи; — проживає/перебуває на утриманні особа, визнана судом недієздатною; — батьки (один із батьків) мають інвалідність; сім'ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення зазначених заходів, до складу яких можуть належати:



— чоловік/дружина,

— діти,

— батьки,

— інші особи, які перебувають на їх утриманні;

— чоловік/дружина, — діти, — батьки, — інші особи, які перебувають на їх утриманні; багатодітні сім'ї;



малозабезпечені сім'ї;



сім'ї патронатних вихователів;



прийомні сім'ї;



дитячі будинки сімейного типу.



При чому такі особи:

перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії АБО тимчасово окупованих рф https://cutt.ly/f6ocFkQ з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей;



їх житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження у зв’язку з воєнними (бойовими) діями;



таке житло було для них єдиним місцем проживання.



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