Частину внутрішніх переселенців можуть позбавити виплат на проживання — Finance.ua

Частину внутрішніх переселенців можуть позбавити виплат на проживання Сьогодні 08:28 — Особисті фінанси

Частину внутрішніх переселенців можуть позбавити виплат на проживання

Частині внутрішньо переміщених осіб можуть припинити виплачувати допомогу на проживання в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на особу з інвалідністю.

Як заявила в ефірі «Українського радіо» міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, наразі розглядають можливість переформатування такої допомоги, зокрема її хочуть зробити адресною.

«Ми задумуємось над форматом, бо є люди, які вже цілий рік отримують таку допомогу. І є варіант — можливо, таким людям вже допомогти реінтегруватися в громаду, знайти роботу, підтримати їх, щоб вивести в економічну самостійність. Напевно, логічніше дивитися з врахуванням адресності, бо сьогодні ми платимо всім і ми не перевіряємо — а, може, людина вже працює, а, може вона взагалі вже працювала. Все-таки, якщо ти рік працював, то якусь подушку відносної стабільності собі забезпечив», — зазначила посадовиця.

За її словами, закладених цього року коштів на виплату такої допомоги може не вистачити до кінця року, адже кількість людей, яка потребує підтримки, не зменшується. Тому кошти хочуть надавати найвразливішим верствам населення й тим, хто щойно перемістився.

«Варто було б спрямувати ці гроші на нових людей, що переміщаються, або на тих, кому важче, або тим, хто з інвалідністю. Я думаю, ми будемо думати над адресністю. І спільноти внутрішньо переміщених осіб розуміють, що немає сенсу все життя платити — це погано такий статус за людиною закріплювати, бо вона має ставати повноцінним членом громади, жити, як усі. Не треба нам стигматизувати людей», — наголосила міністерка.

Читайте також Чи можуть ВПО не оплачувати комунальні послуги вдома

Загалом торік на виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам, за словами Оксани Жолнович, було запроєктовано 57 млрд грн і виплачено 53 млрд грн.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Соціальна інформаційна платформа За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.