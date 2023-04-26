Чи можуть ВПО не оплачувати комунальні послуги вдома — Finance.ua

Чи можуть ВПО не оплачувати комунальні послуги вдома Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Чи можуть ВПО не оплачувати комунальні послуги вдома

Юридичний порадник для ВПО пояснив , чи можна не оплачувати комунальні послуги вдома у разі непроживання.

Закон «Про житлово-комунальні послуги» встановлює для споживача житлово-комунальних послуг обов’язок оплачувати надані ЖКП за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами про надання ЖКП, а у разі несвоєчасної оплати — сплачувати пеню.

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Разом із тим, постановою Кабміну від 5 березня 2022 р. № 206 було заборонено:

1. Нараховувати та стягувати:

неустойку (штрафи, пеню);

інфляційні нарахування;

проценти річних, нараховані на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або неповне внесення населенням плати за житлово-комунальні послуги;

2. Припиняти/зупиняти надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі.

Крім того, споживач має право не оплачувати комунальні послуги у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг.

Для цього потрібно подати заяву надавачу відповідних ЖКП, до якої долучити докази тимчасової відсутності, наприклад:

довідку з тимчасового місця проживання;

довідку про лікування;

довідку про проходження військової служби;

довідку про взяття на облік ВПО.

Пільги щодо можливості не оплачувати послуги не стосуються послуг:

постачання теплової енергії;

послуг з управління багатоквартирним будинком.

Також у період дії воєнного стану не вчиняються виконавчі дії щодо:

1. Рішень про стягнення з фізичних осіб заборгованості за ЖКП в територіальних громадах, які розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають чи перебували у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) відповідно до переліку, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

2. Рішень про стягнення за ЖКП щодо нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання такої фізичної особи і було знищено або пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій.

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