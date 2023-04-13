Чи зобов'язані ВПО сплачувати комунальні послуги у місцях, де вони тимчасово проживають — Finance.ua

Чи зобов'язані ВПО сплачувати комунальні послуги у місцях, де вони тимчасово проживають Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Чи зобов'язані ВПО сплачувати комунальні послуги у місцях, де вони тимчасово проживають

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у тимчасовому безоплатному житлі, не сплачують проживання у ньому, однак мають обов’язок сплачувати спожиті комунальні послуги.

Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

«Законом України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб“ визначені, серед іншого, житлові права внутрішньо переміщених осіб», — сказано в повідомленні.

Згідно із законом, ВПО мають право на:

1. Створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання.

2. Оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення. Мова йде про:

містечка із збірних модулів;

гуртожитки;

оздоровчі табори;

будинки відпочинку;

санаторії;

пансіонати;

готелі тощо.

«Тобто держава гарантує особам, які взяті на облік як ВПО, право на отримання комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу за тарифами, встановленими для населення», — кажуть у Юридичному пораднику для ВПО.

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Наприклад, якщо особа проживає у санаторії, вона сплачуватиме за комунальні послуги по тарифу, який встановлений для населення, а не по комерційному тарифу, по якому оплачувалися б такі комунальні послуги, якби санаторій працював в звичайному режимі.

3. Забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання, але за умови оплати особою вартості комунальних послуг, протягом 6 місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено.

Який механізм обліку спожитих послуг та нарахування оплати за них в такому тимчасовому житлі?

1. Власники майна, яке використовується для компактного поселення ВПО, інформують постачальників комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу, з якими укладені відповідні договори, про використання такого майна для поселення ВПО.

2. Власники майна, яке використовується для компактного поселення ВПО зобов’язані встановити лічильники електричної та теплової енергії, природного газу для задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб.

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3. Постачальники комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення ВПО зобов’язані застосовувати тарифи для населення при нарахуванні оплати за спожиті послуги.

4. Власникам майна, яке використовується для компактного поселення ВПО забороняється стягувати з ВПО компенсацію вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу, яка не відповідає вартості відповідних тарифів на такі послуги та товари для населення.

Таким чином, проживаючи в тимчасовому безоплатному житлі, внутрішньо переміщені особи не оплачують проживання у ньому, однак мають обов’язок оплачувати спожиті комунальні послуги.

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ВПО, які проживають не у вказаному вище тимчасовому житлі, а, наприклад, винаймають його, мають право на оформлення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання.

Власники житла, які безкоштовно прихистили ВПО, мають право на компенсацію житлово-комунальних послуг за таких осіб.

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