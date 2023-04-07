Уряд схвалив стратегію держполітики щодо ВПО до 2025 року: що вона передбачає — Finance.ua
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Уряд схвалив стратегію держполітики щодо ВПО до 2025 року: що вона передбачає

Казна та Політика
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Уряд схвалив стратегію держполітики щодо ВПО до 2025 року: що вона передбачає
Уряд схвалив стратегію держполітики щодо ВПО до 2025 року: що вона передбачає
Кабінет Міністрів 7 квітня схвалив Стратегію державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року, а також відповідний операційний план.
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Державна політика щодо внутрішнього переміщення має формуватися комплексно. Зараз основну увагу маємо зосередити на адаптації та подальшій інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах. Це і доступ до освітніх послуг, і працевлаштування, і підтримка самозайнятості. Важливою складовою є надання фахової психологічної допомоги, — наголосила віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Для чого потрібна стратегія

Прийняття нової Стратегії — це реагування держави на виклики масового переміщення населення, спричинені повномасштабною агресією рф.
Нею передбачена державна підтримка ВПО на всіх етапах — від евакуації, у процесі соціальної адаптації на новому місці й до моменту повернення до місця постійного проживання.

Держава буде фокусуватися на 5 стратегічних цілях:

1. Реагування держави на виклики внутрішнього переміщення.
2. Безпечна евакуація громадян із небезпечних районів і задоволення їхніх гуманітарних потреб.
3. Адаптація ВПО на новому місці проживання.
4. Інтеграція та розвиток ВПО у приймаючих територіальних громадах.
5. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції.

Довідка Finance.ua:

  • серед внутрішньо переміщених осіб трапляються випадки зловживання для отримання державної допомоги, на яку вони не мають права;
  • Кабмін ухвалив рішення про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих соціальних послуг найбільш вразливим категоріям громадян. Йдеться про осіб, які через бойові дії або тимчасову окупацію опинилися в складних життєвих обставинах;
  • державну допомогу на проживання не скасовують, якщо внутрішньо переміщені особи змінили місце проживання в застосунку «Дія».
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За матеріалами:
Finance.ua
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