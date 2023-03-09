Чи скасовуються виплати ВПО при зміні місця проживання в «Дії» — Finance.ua

Чи скасовуються виплати ВПО при зміні місця проживання в «Дії» Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

Чи скасовуються виплати ВПО при зміні місця проживання в «Дії»

Державну допомогу на проживання не скасовують, якщо внутрішньо переміщені особи змінили місце проживання в застосунку «Дія».

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

При зміні місця проживання через «Дію» виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю продовжуватимуть надходити. Для цього не потрібно додатково звертатися до органів соціального захисту населення.

Звернутися до органів соцзахисту за новим місцем проживання потрібно лише в разі, якщо виникають додаткові питання щодо нарахування коштів.

Нагадаємо, право на отримання допомоги на проживання мають лише особи зі статусом ВПО, які перемістились з населених пунктів, відповідно до списку Мінреінтеграції. Цей перелік постійно оновлюється.

Довідка Finance.ua:

раніше уряд змінив умови виплати компенсації роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб;

на порталі Дія з’явилась автоматична послуга скасування статусу внутрішньо переміщених осіб. Раніше ВПО, які повернулися на місце постійного проживання, могли скористатися цим сервісом у застосунку Дія.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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