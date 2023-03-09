Чи скасовуються виплати ВПО при зміні місця проживання в «Дії» — Finance.ua
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Чи скасовуються виплати ВПО при зміні місця проживання в «Дії»

Особисті фінанси
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Чи скасовуються виплати ВПО при зміні місця проживання в «Дії»
Чи скасовуються виплати ВПО при зміні місця проживання в «Дії»
Державну допомогу на проживання не скасовують, якщо внутрішньо переміщені особи змінили місце проживання в застосунку «Дія».
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
При зміні місця проживання через «Дію» виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю продовжуватимуть надходити. Для цього не потрібно додатково звертатися до органів соціального захисту населення.
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Звернутися до органів соцзахисту за новим місцем проживання потрібно лише в разі, якщо виникають додаткові питання щодо нарахування коштів.
Нагадаємо, право на отримання допомоги на проживання мають лише особи зі статусом ВПО, які перемістились з населених пунктів, відповідно до списку Мінреінтеграції. Цей перелік постійно оновлюється.

Довідка Finance.ua:

  • раніше уряд змінив умови виплати компенсації роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб;
  • на порталі Дія з’явилась автоматична послуга скасування статусу внутрішньо переміщених осіб. Раніше ВПО, які повернулися на місце постійного проживання, могли скористатися цим сервісом у застосунку Дія.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
Finance.ua
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