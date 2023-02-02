На порталі Дія з'явилась нова послуга для ВПО — Finance.ua

На порталі Дія з'явилась нова послуга для ВПО Сьогодні 08:29 — Особисті фінанси

На порталі Дія з'явилась нова послуга для ВПО

На порталі Дія з’явилась автоматична послуга скасування статусу внутрішньо переміщених осіб . Раніше ВПО, які повернулися на місце постійного проживання, могли скористатися цим сервісом у застосунку Дія.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«Раніше аналогічну послугу ми вже запустили в застосунку. Нею скористалися понад 84 тисячі українців. Тепер скасування статусу ВПО доступне і на порталі. Не потрібно стояти в чергах та збирати довідки. Заявки обробляються онлайн, а послуга працює повністю автоматично», — повідомили в міністерстві.

Як скасувати статус ВПО

Щоб скасувати статус ВПО на порталі Дія, потрібно:

авторизуватися;

обрати послугу Скасування статусу ВПО;

заповнити необхідні дані;

перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом.

«Раніше, щоб скасувати статус ВПО, необхідно було йти до органів соціального захисту за адресою прописки або до ЦНАПу, готувати паперові документи та протягом трьох днів чекати на рішення», — зазначили в Мінцифри.

Довідка Finance.ua:

міністр реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук закликала переселенців активніше шукати роботу замість отримання допомоги від держави;

з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні офіційно зареєстрували майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб;

найбільше ВПО наразі у Київській та Дніпропетровській областях — понад 316 тисяч осіб.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.