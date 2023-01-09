«Не покладайтеся на допомогу»: Верещук закликала ВПО активніше влаштовуватися на роботу — Finance.ua

«Не покладайтеся на допомогу»: Верещук закликала ВПО активніше влаштовуватися на роботу Сьогодні 11:36 — Особисті фінанси

«Не покладайтеся на допомогу»: Верещук закликала ВПО активніше влаштовуватися на роботу

Міністр реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук закликала переселенців активніше шукати роботу замість отримання допомоги від держави. З таким зверненням вона виступила в ефірі телемарафону.

За словами Ірини Верещук, українці, які виїхали до інших регіонів із тимчасово окупованих росіянами територій, мають працевлаштовуватися за новим місцем проживання, а не чекати на можливість повернутися на стару роботу, перебиваючись фінансовими виплатами від уряду.

Багато внутрішньо переміщених осіб вже знайшли собі роботу у вільних регіонах і добре облаштувались, деякі з них навіть готові залишитися після деокупації.

«Працевлаштування ВПО — це не лише дохід, а й особистий розвиток, що теж важливо, — наголосила Ірина Верещук. — Роботодавців закликаю йти назустріч переселенцям та активніше давати їм роботу. Переселенців закликаю не чекати, активніше працевлаштовуватися та покращувати своє життя».

Довідка Finance.ua:

раніше Ірина Верещук заявила, що найближчим часом не будуть масово перевіряти ВПО, які отримують фінансову допомогу. Однак повністю від перевірок не відмовлятимуться, оскільки потрібно стежити за використанням бюджетних коштів;

заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко прокоментував актуальні питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб у 2023 році, зокрема також питання перевірок ВПО. Подробиці читайте за посиланням.



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