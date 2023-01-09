Проверки ВПЛ будут сфокусированы на исключительных случаях, — Виталий Музыченко Сегодня 09:44 — Личные финансы

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко прокомментировал актуальные вопросы социальной поддержки внутренне перемещенных лиц в 2023 году, в частности, вопросы проверок ВПЛ.

Чиновник обратил внимание на то, что проверки фактического места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в 2023 году будут проводиться в исключительных случаях:

«Такие проверки будут сфокусированы на то, чтобы проверить данные, поступающие от правоохранительных органов, либо от органов социальной защиты населения, либо от органов местного самоуправления в случае, если будут основания полагать, что человек не проживает по месту жительства, которое он указал при регистрации ВПЛ», — подчеркнул Виталий Музыченко.

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Также заместитель министра напомнил, что выплаты для ВПЛ автоматически продлены с 1 января 2023 года. Получателям социальной помощи не нужно заново подавать заявления для продления выплат, нет необходимости посещать ЦПАУ или другие органы, в том числе социальной защиты. Они будут продлеваться автоматически на период действия военного положения.

Напомним, на отопительный период размеры компенсационных выплат гражданам за временное размещение (нахождение) в своих домах внутренне перемещенных лиц увеличены вдвое. На сегодняшний день такие выплаты составляют из расчета 30 грн за каждый человеко-день.

borgexpert По материалам:

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