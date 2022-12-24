В Украине решили пока не проводить массовые проверки мест проживания ВПЛ — Finance.ua

В Украине решили пока не проводить массовые проверки мест проживания ВПЛ
В Украине пока не планируется проводить массовые проверки места жительства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщает Минреинтеграция.
По словам вице-премьера Ирины Верещук, государство обязано проконтролировать целевое использование средств. Однако правительство не хочет постоянно проверять людей и ошибочно лишать их помощи.
«Сейчас, когда постоянно раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность места жительства. Мы должны четко определить основания, по которым допускается проведение проверок», — отметила она.
Так, по итогам совещания в Минреинтеграции было принято решение, что проверки места жительства ВПЛ будут проводиться исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при подозрении неправомерного получения помощи.
Об этом граждан должны проинформировать по телефону. Во всех остальных случаях проведение выборочных проверок жилья внутренних переселенцев не допускается.
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