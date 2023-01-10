В Україні офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців — Finance.ua

В Україні офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців Сьогодні 18:33 — Казна та Політика

В Україні офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні офіційно зареєстрували майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Такі дані наводить Мінреінтеграції за підсумками 2022 року.

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«На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 ВПО, а за міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 мільйонів громадян», — ідеться в повідомленні.

«Ще понад 4 мільйони осіб зареєструвалися для отримання тимчасового захисту в Європі», — додали у відомстві.

Довідка Finance.ua:

міністр реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук закликала переселенців активніше шукати роботу замість отримання допомоги від держави. З таким зверненням вона виступила в ефірі телемарафону;

також вона заявила, що найближчим часом не будуть масово перевіряти ВПО, які отримують фінансову допомогу. Однак повністю від перевірок не відмовлятимуться, оскільки потрібно стежити за використанням бюджетних коштів.

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