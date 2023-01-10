В Україні офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців — Finance.ua

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В Україні офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців

Казна та Політика
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В Україні офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців
В Україні офіційно зареєстровано майже 5 млн переселенців
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні офіційно зареєстрували майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб.
Такі дані наводить Мінреінтеграції за підсумками 2022 року.
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«На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 ВПО, а за міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 мільйонів громадян», — ідеться в повідомленні.
«Ще понад 4 мільйони осіб зареєструвалися для отримання тимчасового захисту в Європі», — додали у відомстві.

Довідка Finance.ua:

  • міністр реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук закликала переселенців активніше шукати роботу замість отримання допомоги від держави. З таким зверненням вона виступила в ефірі телемарафону;
  • також вона заявила, що найближчим часом не будуть масово перевіряти ВПО, які отримують фінансову допомогу. Однак повністю від перевірок не відмовлятимуться, оскільки потрібно стежити за використанням бюджетних коштів.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання 🧐

За матеріалами:
Espreso.tv
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