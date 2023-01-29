Робота для ВПО: кого шукають роботодавці — Finance.ua
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Робота для ВПО: кого шукають роботодавці

Особисті фінанси
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Опитування Міжнародної організації з міграції (МОМ) показало, що найбільше ВПО наразі у Київській та Дніпропетровській областях — понад 316 тисяч осіб.
Про це пише ОЛХ.
Кількість ВПО: У Полтавській області — майже 200 тисяч, Вінницькій — 189 тисяч та Черкаській — 147 тисяч осіб. Сумарно на Львівщині, Закарпатті та Івано-Франківщині зареєстровано майже 600 тисяч переселенців. Приблизно стільки ж у цих регіонах мешкає без реєстрації.
«За даними опитування Міжнародної організації з міграції наразі кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) становить 6,9 млн».
Чи можуть ВПО знайти роботу
Тож багато хто з тимчасово переміщених осіб потребують не лише безпеки, але й роботи. Згідно з дослідженням OLX Робота, у містах, де найбільше переселенців, а саме Київ, Дніпро, Полтава, Львів та Івано-Франківськ, роботодавці в останній квартал 2022 року найчастіше шукали:
  • продавців (7,6 тис. оголошень) із середньою заробітною платою 10,6 тисячі гривень;
  • водіїв (7 тис. оголошень) із зарплатою 22,3 тисячі гривень;
  • кухарів (3 тис. оголошень) із зарплатою 20,8 тисячі гривень;
  • менеджерів з продажу (2,6 тис. оголошень) із зарплатою 20,5 тисячі гривень;
  • швачок/кравців (2,4 тис. оголошень) із зарплатою 13 тисяч гривень.
Конкуренція
Якщо говорити, про конкуренцію у цих професіях, то зазначу, що в останній квартал 2022 року вона дещо зменшилася у порівнянні з третім кварталом, і поступово створюються сприятливіші умови для швидшого пошуку роботи. Так, на вакансію водія в середньому відгукувалося 17 людей на 1 оголошення, тоді як у період липень-вересень 2022 року охочих було 27.
На вакансії менеджера з продажу та продавця по 15 та 16 відгуків відповідно, у третьому кварталі — 24 та 26 охочих на 1 оголошення. Якщо говорити про швачок та кравців, то наприкінці минулого року на 1 місце було 11 людей, що на 4 менше ніж у період липень-вересень. У кухарів ситуація не змінилася — 12 пошукачів роботи на 1 оголошення.
У період листопад-грудень у вищевказаних містах найбільш затребуваними були спеціалісти у категоріях:
  • роздрібна торгівля / продажі / закупки — понад 11,7 тис. пропозицій роботи;
  • логістика / склад / доставка — 8,1 тис. оголошень;
  • виробництво / робітничі спеціальності — 5,5 тис. оголошень;
  • готельно-ресторанний бізнес / туризм — 4,6 тис. оголошень;
  • клінінг / домашній персонал — 3,1 тис. оголошень.
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Якщо порівнювати пропозиції роботи в цих категоріях з вереснем (до початку масованих обстрілів об’єктів критичної інфраструктури), то спостерігається спад лише на 10-13%. А загалом на сервісі OLX Робота наразі активні понад 35 тис. оголошень з вакансіями, що лише на 12% менше аналогічного періоду минулого року, до повномасштабного вторгнення.
Це вказує на те, що бізнес адаптується до поточних складних умов і роботодавці проявляють готовність і надалі надавати українцям роботу, а це є рушійною силою у відновленні економіки держави.

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За матеріалами:
Finance.ua
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