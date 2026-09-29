Чи можуть ВПО не платити за опалення, якщо виїхали через війну

Виїзд із міста та оформлення довідки ВПО не означають автоматичного скасування комунальних нарахувань. Водночас у певних випадках закон дозволяє не сплачувати за послуги за період фактичної відсутності, а для окремих територій діють обмеження на стягнення боргів.

Із посиланням на Юридичний порадник ВПО розповідаємо, коли ВПО можуть вимагати перерахунок за комунальні послуги, чи можуть стягнути борг за опалення через суд та що робити, якщо підприємство повідомляє про заборгованість.

Чи звільняє статус ВПО від оплати комуналки

Сам факт переміщення та наявність довідки ВПО не скасовують обов’язку оплачувати житлово-комунальні послуги.

Водночас для окремих послуг за певних умов можна вимагати перерахунок або не сплачувати за період фактичного непроживання понад 30 днів. Для цього потрібно повідомити надавача послуги та документально підтвердити відсутність.

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Для централізованого опалення діють окремі правила. Зазвичай сама відсутність мешканців не припиняє нарахування, оскільки теплова енергія постачається до будинку.

Тому варто перевірити:

чи фактично надавалася послуга;

чи є підстави для перерахунку;

чи правильно визначено суму нарахувань.

Коли борг за комуналку не можуть стягувати

За загальним правилом воєнний стан не забороняє комунальному підприємству звертатися до суду для стягнення заборгованості.

Водночас для окремих споживачів діє виняток. Постанова Кабміну № 206 забороняє стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, утвореної після 24 лютого 2022 року на територіях, де ведуться або велися бойові дії.

Це, зокрема, стосується споживачів та/або членів їхніх сімей, які виїхали та надали виконавцю послуг довідку ВПО або інші документи, що підтверджують відсутність у житлі.

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Тому важливо перевірити статус території у відповідний період, період виникнення боргу та наявність підтвердження, що необхідні документи були передані надавачу послуг.

Якщо відповідна заборона не застосовується, підприємство може звернутися за видачею судового наказу або подати позов.

Чи можуть стягнути борг за весь період з 2022 до 2026 року

Не обов’язково. Загальна позовна давність становить три роки.

Водночас у період із 2 квітня 2020 року до 4 вересня 2025 року діяли спеціальні правила щодо перебігу позовної давності. Тому для заборгованості за 2022−2026 роки строк потрібно розраховувати окремо, а не просто відраховувати три роки від дати звернення підприємства до суду, кажуть юристи.

Важливо, що суд не застосовує позовну давність автоматично — про це має заявити сторона у справі до ухвалення рішення. Крім того, дії, які свідчать про визнання боргу, зокрема його часткова сплата, можуть впливати на перебіг позовної давності.

Що робити, якщо повідомили про борг

Якщо надавач житлово-комунальних послуг повідомляє про заборгованість, варто:

Попросити надати письмовий розрахунок заборгованості із зазначенням сум і періодів нарахування. Перевірити, чи має підприємство документи, які були подані на підтвердження непроживання. Бажано мати їхні копії та підтвердження прийняття або направлення. Якщо є підстави вважати нарахування неправильними, звернутися до підприємства із письмовою заявою про перерахунок і додати підтвердні документи.

Якщо підприємство вже звернулося до суду, дії залежать від того, як саме воно це зробило.

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Якщо видано судовий наказ, протягом 15 днів з дня вручення його копії та доданих документів можна подати до суду заяву про скасування судового наказу.

Якщо підприємство звернулося з позовом, варто подати відзив, надати документи, що підтверджують непроживання, перевірити правильність і періоди нарахувань та, за наявності підстав, заявити про застосування позовної давності.

Також фахівці радять звертати увагу суду на передбачені законодавством обмеження щодо стягнення заборгованості, якщо вони поширюються на конкретну ситуацію.

Для пошкодженого або зруйнованого внаслідок війни житла законодавство передбачає окремі правила щодо нарахування та стягнення заборгованості.