Укрпошта запустила оплату посилок і післяплати в застосунку

Укрпошта додала в застосунок Укрпошта 2.0 можливість оплачувати посилки та післяплату.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Які послуги доступні в застосунку Укрпошта 2.0

Відтепер користувачі можуть оплачувати посилки безпосередньо в застосунку.

Крім того, упродовж усього жовтня Укрпошта надаватиме послугу переадресації відправлень безкоштовно. Змінити адресу доставки можна не лише тоді, коли посилка ще прямує до відділення, а й після її прибуття, якщо отримувачу незручно забрати відправлення за попередньою адресою.

Серед інших функцій, доступних у застосунку:

оформлення посилок;

оформлення листів;

переадресація відправлень;

зміна отримувача;

оформлення доручення на отримання посилки або листа іншою особою, якщо це дозволено відправником;

оплата посилок і післяплати;

оплата митних платежів за міжнародні відправлення;

продовження терміну зберігання посилок та оплата цієї послуги.

Безкоштовний термін зберігання відправлень залишається незмінним: сім днів у містах і 14 днів у селах.

Які нові функції планують запустити

Компанія також працює над розширенням можливостей застосунку. За словами Смілянського, серед послуг: доставка посилок до поштоматів і можливість оплачувати відправлення безпосередньо в поштоматі.