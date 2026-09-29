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Укрпошта запустила оплату посилок і післяплати в застосунку

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Укрпошта запустила оплату посилок і післяплати в застосунку
Укрпошта запустила оплату посилок і післяплати в застосунку
Укрпошта додала в застосунок Укрпошта 2.0 можливість оплачувати посилки та післяплату.
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Які послуги доступні в застосунку Укрпошта 2.0

Відтепер користувачі можуть оплачувати посилки безпосередньо в застосунку.
Крім того, упродовж усього жовтня Укрпошта надаватиме послугу переадресації відправлень безкоштовно. Змінити адресу доставки можна не лише тоді, коли посилка ще прямує до відділення, а й після її прибуття, якщо отримувачу незручно забрати відправлення за попередньою адресою.
Серед інших функцій, доступних у застосунку:
  • оформлення посилок;
  • оформлення листів;
  • переадресація відправлень;
  • зміна отримувача;
  • оформлення доручення на отримання посилки або листа іншою особою, якщо це дозволено відправником;
  • оплата посилок і післяплати;
  • оплата митних платежів за міжнародні відправлення;
  • продовження терміну зберігання посилок та оплата цієї послуги.
Безкоштовний термін зберігання відправлень залишається незмінним: сім днів у містах і 14 днів у селах.
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Які нові функції планують запустити

Компанія також працює над розширенням можливостей застосунку. За словами Смілянського, серед послуг: доставка посилок до поштоматів і можливість оплачувати відправлення безпосередньо в поштоматі.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Укрпошта встановила вже 506 внутрішніх поштоматів у 21 регіоні України. Вони дають змогу отримувати посилки без черги до оператора. Для цього потрібно отримати SMS-код, ввести його на панелі та відкрити потрібну комірку. Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях і працюють за їхнім графіком. Відправлення визначаються системою ще під час сортування. Після прибуття посилки одразу розміщують у комірках.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрпошта
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