Яку компенсацію отримуватимуть роботодавці за працевлаштування ВПО – названі суми — Finance.ua

Яку компенсацію отримуватимуть роботодавці за працевлаштування ВПО – названі суми Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

Яку компенсацію отримуватимуть роботодавці за працевлаштування ВПО – названі суми

Уряд змінив умови виплати компенсації роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає портал Pro Гроші.

За його словами, на засіданні 24 січня було внесено зміни до Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб.

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Зокрема, уряд передбачив, що компенсація витрат роботодавця на оплату праці виплачується в розмірі фактичних витрат на оплату праці переселенців, прийнятих за направленням центрів зайнятості. Водночас розмір компенсації не може бути вищим 2 розмірів мінімальної заробітної плати (13 400 гривень) або обчисленої з неї відповідної суми в разі, коли особа працювала неповний місяць.

Якщо ж компенсація надається за неповний місяць і фактичні витрати на оплату праці перевищують 2 розміри мінімальної заробітної плати, тоді розмір компенсації за цей період обчислюється так: два розміри мінімальної зарплати ділять на кількість робочих днів місяця (або кількість годин у разі погодинного обліку робочого часу) та множать на кількість робочих днів (або кількість годин), за які надається компенсація.

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Крім того, Кабмін уточнив норми щодо компенсації витрат роботодавця на оплату праці або на перепідготовку і підвищення кваліфікації ВПО та повернення цих коштів у разі звільнення працівника, за якого виплачується або ж виплачувалася така компенсація.

Яку допомогу отримуватимуть ВПО у 2023 році

Українці, які оформили виплати через «Дію» до квітня 2022 року включно, продовжать отримувати фінансову допомогу у розмірі 2 000 гривень на дорослого члена сім’ї та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю. Така допомога надається особам, які мешкали на певних територіях.

Також у 2023 році ВПО зможуть отримувати фінансову допомогу від таких міжнародних організацій:

Червоний Хрест;

ЮНІСЕФ;

ООН.

ВПО зможуть отримувати щомісячну допомогу у розмірі 2 500 гривень від Червоного Хреста. Сім’ям, в яких 3 і більше дітей, ЮНІСЕФ виплачуватиме по 2 200 гривень на місяць.

Допомогу від ООН у розмірі 2 200 гривень українці отримуватимуть протягом кількох місяців. Зареєструватися на допомогу можна в офісах та виїзних пунктах у десяти регіонах: Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Черкаській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях.

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