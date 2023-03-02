ВПО розповіли, чому обирають Київ для проживання (дослідження) — Finance.ua

ВПО розповіли, чому обирають Київ для проживання (дослідження) Сьогодні 16:12 — Нерухомість

ВПО розповіли, чому обирають Київ для проживання (дослідження)

Дві третини внутрішніх переселенців у Києві орендують квартиру, ще чверть — живуть у будинку родичів, друзів, знайомих.

Про це свідчать результати опитування , проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у лютому.

Де живуть переселенці? Згідно з отриманими даними, в центрах для біженців, готелях, хостелах проживають 6-7%, у власному житлі — 2%, в будинку інших місцевих жителів — 1%.

Чому обирають столицю? Основна причина вибору Києва як міста проживання серед переселенців — наявність родичів і близьких друзів (45%). Серед інших:

можливість знайти роботу (26%);

безпека міста в умовах війни (22%);

8-9% відзначили, що їм подобається Київ і тут є багато можливостей, щоб почати нове життя;

5% — що тут є вільні місця для тимчасового проживання;

для 4% було байдуже, куди виїжджати;

щще для 2% — це було рішення організації, відповідальної за переселення.

17% переселенців зазначили, що їхнє житло, де вони жили до війни, зруйноване і непридатне до життя. У 24% житло частково пошкоджено, у 2% — було зруйновано, але вже відновлено, у 35% — без змін. 21% заявили, що у них немає інформації про стан свого житла.

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Серед ВПО близько 80% зазначили про погіршення економічного стану за час війни, у 14% — воно не змінилося, у 5% — покращилося.

Серед переселенців про відсутність напруги у відносинах з місцевими відзначили майже 80%, близько 20% — про його наявність.

Серед опитаних ВПО однозначно пов’язують свої плани на майбутнє з Києвом 28%, ще 27% — швидше пов’язують. Близько третини ВПО не планують своє майбутнє життя в столиці.

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