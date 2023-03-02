ВПО розповіли, чому обирають Київ для проживання (дослідження) — Finance.ua

ВПО розповіли, чому обирають Київ для проживання (дослідження)
Дві третини внутрішніх переселенців у Києві орендують квартиру, ще чверть — живуть у будинку родичів, друзів, знайомих.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у лютому.
Де живуть переселенці? Згідно з отриманими даними, в центрах для біженців, готелях, хостелах проживають 6-7%, у власному житлі — 2%, в будинку інших місцевих жителів — 1%.
Чому обирають столицю? Основна причина вибору Києва як міста проживання серед переселенців — наявність родичів і близьких друзів (45%). Серед інших:
- можливість знайти роботу (26%);
- безпека міста в умовах війни (22%);
- 8-9% відзначили, що їм подобається Київ і тут є багато можливостей, щоб почати нове життя;
- 5% — що тут є вільні місця для тимчасового проживання;
- для 4% було байдуже, куди виїжджати;
- щще для 2% — це було рішення організації, відповідальної за переселення.
17% переселенців зазначили, що їхнє житло, де вони жили до війни, зруйноване і непридатне до життя. У 24% житло частково пошкоджено, у 2% — було зруйновано, але вже відновлено, у 35% — без змін. 21% заявили, що у них немає інформації про стан свого житла.
Серед ВПО близько 80% зазначили про погіршення економічного стану за час війни, у 14% — воно не змінилося, у 5% — покращилося.
Серед переселенців про відсутність напруги у відносинах з місцевими відзначили майже 80%, близько 20% — про його наявність.
Серед опитаних ВПО однозначно пов’язують свої плани на майбутнє з Києвом 28%, ще 27% — швидше пов’язують. Близько третини ВПО не планують своє майбутнє життя в столиці.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Поділитися новиною