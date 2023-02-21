Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО — Finance.ua

Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО Сьогодні 16:05 — Кредит&Депозит

Кабмін хоче спростити умови погашення кредиту для ВПО

Уряд пропонує спростити умови погашення кредиту для ВПО й осіб, що проживають на уражених війною територіях.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

«Сьогодні уряд підтримав розроблені Мінреінтеграції законопроєкти, які передбачають полегшення умов погашення кредитів. Ці законопроєкти стосуються громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ», — сказано в повідомленні.

Що пропонують

На період воєнного стану пропонується запровадити обов’язкову реструктуризацію за договорами про споживчий кредит для громадян, які:

перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи,

постійно проживають або виїхали з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ.

Хто може скористатися

Громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації, якщо:

державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

Що ще пропонують

Встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після дня його припинення кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів.

«Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються», — додали в Мінреінтеграції.

Ухвалені законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.

Нагадаємо, безробітним ВПО пропонують пів року платити підвищену допомогу по безробіттю.

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