Безробітним ВПО пів року платитимуть підвищену допомогу — проєкт — Finance.ua
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Безробітним ВПО пів року платитимуть підвищену допомогу — проєкт

Казна та Політика
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Безробітним ВПО пів року платитимуть підвищену допомогу — проєкт
Безробітним ВПО пів року платитимуть підвищену допомогу — проєкт
Однією з гострих проблем для внутрішньо переміщених осіб стає пошук нового місця роботи. Адже наразі в Україні зареєстровано майже 5 млн переселенців, а робочих місць — обмаль.
Поліпшити матеріальне становище переселенців покликаний проєкт «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (№ 8421), повідомляє «Закон і Бізнес».

Що передбачає документ

Документ передбачає певні пільги для таких осіб. Зокрема, розмір допомоги по безробіттю не залежатиме від тривалості пошуку нової роботи та становитиме 100% від розрахованої суми, яка визначається з огляду на страховий стаж. Наразі у другу половину строку, на який призначено допомогу, виплати зменшуються до 50%.

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Крім того, для осіб, які раніше проживали на тимчасово окупованих територіях, а також для тих, хто не може підтвердити свій страховий стаж, розмір допомоги збільшать на 50%. Також таким ВПО допомогу виплачуватимуть не 120, а 360 календарних днів.
Нагадаємо, що за загальним правилом розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до середньої заробітної плати залежно від страхового стажу:
  • до 3 років — 50 відсотків;
  • від 3 до 6 років — 55 відсотків;
  • від 6 до 12 років — 60 відсотків;
  • від 12 до 18 років — 65 відсотків;
  • від 18 до 24 років — 70 відсотків;
  • від 24 до 30 років — 75 відсотків;
  • понад 30 років — 80 відсотків.
До того ж, у період воєнного стану тривалість виплати допомоги по безробіттю для всіх категорій безробітних становитиме не 90 календарних днів, як зараз, а 180.

Довідка Finance.ua:

  • раніше уряд змінив умови виплати компенсації роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб;
  • опитування Міжнародної організації з міграції показало, що найбільше ВПО наразі у Київській та Дніпропетровській областях — понад 316 тисяч осіб;
  • на порталі Дія з’явилась автоматична послуга скасування статусу внутрішньо переміщених осіб. Раніше ВПО, які повернулися на місце постійного проживання, могли скористатися цим сервісом у застосунку Дія.
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За матеріалами:
Закон і Бізнес
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