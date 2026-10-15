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російські атаки зменшать податкові надходження України на $1,5 млрд

Казна та Політика
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У 2027 році бюджетні видатки України на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП
У 2027 році бюджетні видатки України на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП
Потреба України в зовнішньому бюджетному фінансуванні на 2027 рік перевищує $52 млрд. Уряд обговорив пошук необхідних коштів із представниками Світового банку, Міжнародного валютного фонду (МВФ), Європейського Союзу та країн G7.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
«На 2027 рік вона перевищує $52 млрд. Майже $20 млрд уже чітко визначено в межах домовленостей з ЄС, МВФ та Японією, ще понад $32,6 млрд (€30 млрд) нам потрібно залучити. Від цих коштів залежить обороноздатність країни, виплата пенсій, підтримка роботи лікарень і бізнесу», — повідомив очільник уряду.

Видатки на оборону та безпеку сягнуть майже 44% ВВП

За словами Корецького, в 2027 році бюджетні видатки України на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП. Крім того, країні знадобляться додаткові ресурси для оборонних потреб.
Позабюджетну потребу Сил оборони України оцінюють у $45 млрд (€40 млрд).
«Україна продовжує працювати над виконанням своєї частини роботи. Цього тижня уряд зі свого боку має затвердити всі необхідні рішення для продовження фінансування, а парламент — розглянути законопроєкти, передбачені програмами підтримки МВФ, Світового банку та ЄС», — поінформував Корецький.

Через російські атаки бюджет недоотримає $1,5 млрд податків

Корецький наголосив, що росія систематично атакує критичну інфраструктуру, бізнес, виробництва, цивільні об’єкти. Через руйнування і зупинку роботи підприємств до кінця року податкові надходження будуть приблизно на $1,5 млрд меншими за прогноз.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка писав, що прогнозоване недонадходження податків до державного бюджету за підсумками 2026 року на рівні 70 млрд грн є наслідком об’єктивних викликів, зокрема знищення бізнесу, логістики, металургії та блокування портів, а не дірою в бюджеті. За січень-вересень загальний фонд держбюджету вже недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів, зокрема 32 млрд грн у серпні та вересні.
За оцінкою Dragon Capital, потреба в додатковому зовнішньому фінансуванні для бюджету у 2027 році становитиме $30−35 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
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