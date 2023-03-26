У Мінреінтеграції пояснили, у яких випадках ВПО не мають права на допомогу — Finance.ua

У Мінреінтеграції пояснили, у яких випадках ВПО не мають права на допомогу Вчора 13:38 — Особисті фінанси

У Мінреінтеграції пояснили, у яких випадках ВПО не мають права на допомогу

Серед внутрішньо переміщених осіб трапляються випадки зловживання для отримання державної допомоги, на яку вони не мають права.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час інтерв’ю «Суспільному»

Читайте також Чому ВПО відмовляють у виплатах на проживання: аналіз поширених причин

За її словами, це зокрема, стосується людей, які евакуюються потягами, отримують одноразову допомогу після прибуття до кінцевого пункту призначення, і повертаються додому. Окрім цього, частина мешканців небезпечних регіонів оформлюють виплати ВПО, а потім виїжджають за кордон. Ні в першому, ні в другому випадку на виплати такі особи не мають права.

Читайте також Чи скасовуються виплати ВПО при зміні місця проживання в «Дії»

«Якщо людина виїхала за кордон, вона не може претендувати на гроші як ВПО. Так само, коли особа повернулася додому і продовжує отримувати допомогу як внутрішній переселенець. Це неправильно», — зазначила міністерка й закликала громадян бути свідомими та чесними.

Довідка Finance.ua:

особи зі статусом ВПО мають право на щомісячну допомогу на проживання в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю;

кошти виплачують мешканцям населених пунктів, які знаходяться в зоні активних бойових дій, оточенні чи тимчасовій окупації, відповідно до затвердженого Мінреінтеграції списку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.